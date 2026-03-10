Topuria arremete contra Makhachev por su espantada para la Casa Blanca: «Una vez más tiene una excusa»

Habrá que esperar para ver la ansiada pelea entre Ilia Topuria e Islam Makhachev, la madre de todas las peleas ahora mismo por la magnitud de los peleadores y lo mediática que sería la pelea. Sería el duelo definitivo, el que convertiría a Ilia en triple campeón de la UFC. La pelea opositaba a llevarse a cabo el próximo verano en el evento de la Casa Blanca, la madre de todos los escenarios. Sin embargo, pese a que Topuria aceptó el enfrentamiento, el propio Ilia acusa a Makhachev de inventarse una lesión y no pelear.

«Una vez más, Islam se excusa. Esta vez es una lesión. Siempre supe que participaría en el evento de la Casa Blanca. Incluso cuando la UFC me dijo en un momento que no contarían conmigo para el evento, sabía que era parte de la negociación. Cuando finalmente me dijeron que estaría en la cartelera de la Casa Blanca, mencionaron a Islam y no dudé ni un segundo en aceptar la pelea», escribió el Matador en sus redes sociales.

Topuria dio más detalles sobre la gestación de las negociaciones. «Aunque la pelea aún no se había confirmado oficialmente, la cartelera de la Casa Blanca se anunciaría al día siguiente. Y cuando desperté, me enteré de que Islam se había lesionado. Y entonces apareció Justin Gaethje. Una vez más, alguien más pagará por la huida de Islam. Ambos mánagers son unas perras y además feos como el infierno. Justin, nos vemos en la Casa Blanca. No soy de los que humillan a la gente. Será rápido. Cuando despiertes, todo habrá terminado», finalizó Topuria.

El combate entre Topuria y Gaethje será cabeza de cartel en una de las veladas más importantes de la historia de la UFC, pues se celebrará el redondo aniversario (250 años) de la independencia de Estados Unidos, de ahí su icónica sede. La cita, bautizada como UFC Freedom 250 también coincide con el cumpleaños del presidente estadounidense, Donald Trump. La velada contará con seis combates, según anunció la UFC en la madrugada de este domingo. El combate entre Topuria y Gaethje unificará el campeonato de peso ligero de MMA.

Así acogerá la Casa Blanca la vuelta de Topuria

La idea de la UFC es construir el octógono en el Jardín Sur de la Casa Blanca, con gradas temporales para al menos 3.000 asistentes, con pantallas gigantes en los parques anexos a la residencia presidencial que puedan reunir a decenas de miles de personas.

El propio Trump fue el primero en anunciar su idea de hospedar una histórica velada de la UFC en la Casa Blanca con motivo de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Topuria anunció en febrero su regreso a la competición tras meses de ausencia por motivos personales, en medio de un proceso de divorcio y una disputa judicial con su ex mujer en España.