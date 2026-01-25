Topuria ajusta cuentas con Pimblett tras quedarse sin luchar por el cinturón: «Pequeña salchicha…»

Ilia Topuria estuvo muy pendiente del duelo entre Justin Gaethje y Paddy Pimblett por el campeonato del peso ligero de la UFC. El estadounidense de 38 años venció por decisión unánime al luchador británico, quien irrumpió en la última pelea del hispano-georgiano en la competición para retarle. La compañía de artes marciales estableció que el ganador del cinturón sería el retador de Topuria.

Ilia no pudo ocultar su descontento porque Pimblett no fuese el vencedor de la pelea y hasta se mofó en redes sociales de quien podría haber sido su rival. «Pequeña salchicha, lo único que tenías que hacer era ganarle a un tipo de 38 años. Acabas de perder el sueldo más grande de tu vida. Ibas a hacerte rico si ganabas. Justin, solo puedo decirte felicidades… y me gustaría decirte que te prepares, pero estás perdido, pase lo que pase», comentó el hispano-georgiano.

Little sausage, the only thing you had to do was beat a 38 year old guy. You just lost the biggest paycheck of your life. You were going to get rich if you won. Justin, all I can say is congratulations… and I’d like to tell you to get ready, but you’re screwed no matter what. — Ilia Topuria (@Topuriailia) January 25, 2026

Está previsto que Topuria regrese al octágono en el primer semestre de 2027 para medirse a un Gaethje que tiene una tarjeta de 27 victorias y cinco derrotas en su carrera deportiva. El estadounidense, sin embargo, tiene pocas posibilidades porque las dos últimas veces que perdió fueron ante víctimas de Ilia.

Max Holloway y Charles Oliveira fueron los últimos que derrotaron a Gaethje y precisamente Topuria viene de reventar a ambos en sus dos últimas peleas. Es por ello, que pensar en una derrota del hispano-georgiano es casi imposible por los precedentes y porque se llevan casi 10 años de edad, un factor muy importante en este tipo de contiendas.

Ilia Topuria cuenta con una tarjeta inmaculada de 17-0 en su trayectoria en la UFC y ahora espera regresar al octágono tras un parón que se inició el pasado 25 de junio de 2025 por problemas personales. Esa situación parece ya totalmente superada para el peleador quien ahora tendrá la oportunidad de hacer crecer su figura dentro del mundo de las artes marciales mixtas.