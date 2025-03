El nuevo dardo de Pimblett a Topuria: «Me llama gordo y él es un enano que no puede dar el peso»

Paddy Pimblett ha vuelto a lanzar un nuevo dardo contra Ilia Topuria. El luchador inglés criticó al hispano-georgiano por su cambio de división al dejar vacante el título del peso pluma y subir al ligero, así como también su desempeño en la báscula.

Mientras la UFC tiene previsto un combate entre Topuria e Islam Makhachev, el británico no ha dudado en criticar la decisión del tercer mejor peleador del mundo al abandonar la categoría pluma sin realizar más defensas del título. Y es que, desde hace años, la mala relación entre ambos luchadores es una de las rivalidades que más público genera entre los seguidores de las artes marciales mixtas.

Desde aquel enganchón que protagonizaron en la recepción de un hotel en 2022, donde incluso llegaron a las manos, el odio no ha cesado entre el hispano-georgiano y el inglés. Topuria decidió subir de categoría tras su gran victoria sobre Max Holloway en octubre de 2024, convirtiéndose en el primer luchador en noquear a «Blessed».

Sin embargo, Pimblett considera que la elección de Topuria ha resultado ser más una huida estratégica que un nuevo reto, haciendo hincapié en que el georgiano-español evitó a rivales como Movsar Evloev y Diego Lopes. «Pensé: ‘Vaya, eres estúpido. ¿Por qué has subido a esta división?’. Es pequeño. Mide como 1,65 o 1,68 metros. Tiene la audacia de llamarme gordo cuando dice que ya no puede llegar a las 145 libras cuando es un enano. Simplemente no tiene sentido», afirmó sin dudar el luchador británico.

«Creo que huyó de las 145 libras, para ser honesto, porque sabía que Volkanovski no venía de una derrota por KO doce semanas antes, lo que le daría una pelea mucho más difícil que su primera pelea. Además, también tiene que pelear con Evloev y Lopes. Hubiera tenido mucho más respeto por Ilia si hubiera defendido ese cinturón dos veces más, y entonces creo que habría podido conservar su cinturón y no dejarlo vacante», agregó Pimblett.

Dejando las críticas a un lado, el británico se mantiene centrado en su futuro más inmediato, que le llevará a verse cara a cara con Michael Chandler en la cartelera de UFC 314 en Miami, en lo que será su prueba más exigente hasta la fecha.