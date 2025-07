Santos Cerdán, actualmente 1,5 millones de euros para cubrir reclamaciones formuladas que resulten de actos profesionales «incorrectos» cometidos en el ámbito de su actividad política. La póliza fue suscrita por el PSOE con la aseguradora Lloyd’s y especifica que quedarán fuera de cobertura los actos «deshonestos». No deja de resultar extraño que el PSOE -o sea, Pedro Sánchez- blindara a su ex número 3 actualmente en la prisión de Soto del Real acusado de ser el cabecilla de una organización criminal, con un seguro depara cubrir reclamaciones formuladas que resulten de actos profesionales «incorrectos» cometidos en el ámbito de su actividad política. La póliza fue suscrita por el PSOE con la aseguradora Lloyd’s y especifica que quedarán fuera de cobertura los actos «deshonestos».

Es cierto que los seguros de este tipo no son inhabituales, pero sorprende en todo caso, más allá de la cuantía, lo ambiguo que resulta la terminología empleada, porque Cerdán va a intentar por todos los medios cobrar ese seguro y defender que las condiciones de la póliza le amparan. Hubiera sido lógico especificar en las condiciones del seguro que quedarían fuera de cobertura los actos constitutivos de delitos vinculados a la corrupción, pero eso de «deshonestos» es tan vaporoso como concepto que el que fuera mano derecha de Sánchez va a pelear por cobrar.

El PSOE, obviamente, entiende que una imputación por pertenencia a organización criminal es suficientemente «deshonesto», pero la falta de concreción permite a Cerdán pleitear. Desde luego, la póliza es rara y se presta a todo tipo de sospechas porque es tan inconcreta que algunos dirán -con razón- que en el PSOE trae cuenta cometer actos «incorrectos»: un premio de hasta 1,5 millones de euros, sin ir más lejos.

Obviamente, algo «incorrecto» en el desempeño profesional de Cerdán no puede ser robar, por lo que cabe interpretar que se refiere a actos negligentes de carácter involuntario en su actuación como dirigente del partido. No está ahí el problema, sino que en la póliza no se contempla específicamente que quedarán fuera de la misma delitos como el de malversación, por ejemplo. Con lo que el preso de Soto de Real, con las condiciones del seguro en la mano, no va a renunciar a cobrarlo.