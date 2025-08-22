La dóberman de Protección Civil saca los colmillos por Sánchez

Virginia Barcones ha aprovechado la tragedia de los incendios para hacer méritos en la cuadrilla sanchista. A la dóberman de Protección Civil, que culpó a las comunidades autónomas del PP por los incendios, pedigrí no le falta. Barcones ya iba a bailar con el carnet del PSOE y lleva 25 años viviendo de cargos del partido.

OKDIARIO hoy desvela una foto donde se la ve —¡sorpresa!— apoyando a Sánchez en las primarias de 2017. Este premió su fidelidad con la dirección de Protección Civil y Emergencias pese a que su única formación era su lealtad inquebrantable. El día que se activó la alerta roja por la DANA en Valencia hizo las maletas y se fue de viaje a Brasil: no apareció hasta dos días y 220 muertos después. Cuando Sánchez huyó como un cobarde de Paiporta, Barcones salió a decir que aquello era cosa de «cuatro violentos». La perrita faldera de Sánchez enseñaba sus colmillos.

Este miércoles, mientras su jefe pontificaba con semblante cadavérico sobre la solidaridad y la lealtad institucional, ella echaba en cara a las comunidades más afectadas por los incendios no haberse anticipado a la catástrofe: «La gestión está clara y el dato mata algunos relatos». Y toda rabiosa, casi echando espuma por la boca, nos advirtió que ojito con ella porque «no iba a consentir que se reescriba» la gestión de los incendios por parte del Gobierno. Bendodo la tildó de «pirómana» y el Gobierno del «si necesitan algo que lo pidan» exigió empatía. La misma empatía que derrochó Puente riéndose de los incendios en Castilla y León porque «estaba calentita la cosa». Pero tranquilos, que Virginia nos vigila. Con sus colmillos bien afilados.