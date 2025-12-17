Que Gallardo enseñe a los jóvenes su receta para comprarse un piso

Miguel Ángel Gallardo, el doblemente imputado por contratar irregularmente al hermano músico del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz y candidato del PSOE a las elecciones en Extremadura de este próximo domingo, ya apuntaba maneras desde muy jovencito. Cuando era líder de las Juventudes Socialistas se compró una vivienda de protección oficial (VPO) en Villanueva de la Serena (Badajoz), justo seis meses antes de convertirse en alcalde de este municipio pacense, según consta en la documentación registral a la que ha accedido OKDIARIO. En la fachada del bloque de pisos puede observarse la placa que indica que estos inmuebles son «viviendas de protección oficial (VPO)», a través de una «promoción privada», por lo que es el Estado quien, para compensar el menor precio de este tipo de inmuebles, otorga subvenciones a las empresas constructoras.

O sea, que lo que hizo Gallardo justo antes de ser alcalde fue comprarse un piso de 109 metros cuadrados de superficie (90 útiles) a un precio más bajo y financiado, en parte, con dinero público. Las VPO son destinadas fundamentalmente a vivienda habitual y permanente por parte de su propietario, pero Miguel Ángel Gallardo tiene otra casa –de mayores dimensiones, más de 500 metros cuadrados– también en Villanueva de la Serena (Badajoz), adquirida en 2016, según consta en su declaración de bienes y rentas como diputado de la Asamblea de Extremadura presentada el 21 de mayo de 2025. En este caso, la casa la compró al 50% con Montserrat Manchado, quien, por cierto, ya fue noticia en 2009 por figurar como propietaria de un chalé prefabricado ilegal levantado en el entorno del embalse de Orellana, considerado una zona de interés regional y en la que estaba prohibido realizar construcciones. Cómo sería la cosa que el propio Gallardo tuvo que salir a anunciar que serían desmontados los módulos de hormigón que conformaban la vivienda y que se había colocado en una zona afectada por varias protecciones de carácter medioambiental. En suma, que Gallardo, el flamante candidato socialista a las elecciones del domingo, se ha manejado desde sus comienzos como Pedro por su casa. Que enseñe a los jóvenes su receta. Todo un alarde de precocidad en pillería política.