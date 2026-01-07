Japón marca el camino: el invento definitivo para que el plástico deje de ser un problema

El invento definitivo para que el plástico deje de ser un problema llegará de la mano de Japón. El país del sol naciente puede acabar con uno de los grandes elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a poner freno a uno de los elementos que se ha convertido en un problema enorme para el planeta. El plástico es un elemento que puede acabar siendo lo que nos acompañará en una búsqueda por encontrar un sustituto barato y eficiente.

Este elemento barato que ha conseguido imponerse en todo el mundo, necesita un cambio. El plástico puede acabar resultando perjudicial para la salud de las personas y el planeta puede acabarse gracias a un país que aparece que tiene un invento definitivo para acabar con él.

Marcará el camino Japón

Este país ha encontrado la forma de acabar con el plástico de una forma casi definitiva.



Japón ha conseguido probar con éxito un invento que acabará para siempre con el problema del plástico.



El invento definitivo que puede hacer que el plástico deje de ser un problema

Los expertos de Riken nos explican desde su blog que: «Investigadores dirigidos por Takuzo Aida en el RIKEN Center for Emergent Matter Science (CEMS) han desarrollado un plástico duradero que no contribuirá a la contaminación por microplásticos en nuestros océanos. El nuevo material es tan fuerte como los plásticos convencionales y biodegradable, pero lo que lo hace especial es que se descompone en agua de mar. Por lo tanto, se espera que el nuevo plástico ayude a reducir la contaminación por microplásticos dañina que se acumula en los océanos y el suelo y eventualmente entra en la cadena alimentaria. Los hallazgos experimentales se publicaron el 22 de noviembre en Science. Los científicos han estado tratando de desarrollar materiales seguros y sostenibles que puedan reemplazar los plásticos tradicionales, que no son sostenibles y dañan el medio ambiente. Si bien existen algunos plásticos reciclables y biodegradables, sigue habiendo un gran problema. Los plásticos biodegradables actuales como el PLA a menudo encuentran su camino hacia el océano, donde no se pueden degradar porque son insolubles en agua. Como resultado, los microplásticos (pedacitos de plástico más pequeños de 5 mm) están dañando la vida acuática y encontrando su camino en la cadena alimentaria, incluidos nuestros propios cuerpos En su nuevo estudio, Aida y su equipo se centraron en resolver este problema con plásticos supramoleculares, polímeros con estructuras unidas por interacciones reversibles. Los nuevos plásticos se hicieron combinando dos monómeros iónicos que forman puentes de sal reticulados, que proporcionan resistencia y flexibilidad. En las pruebas iniciales, uno de los monómeros era un aditivo alimentario común llamado hexametafosfato de sodio y el otro era cualquiera de varios monómeros basados en iones de guanidinio. Ambos monómeros pueden ser metabolizados por bacterias, asegurando la biodegradabilidad una vez que el plástico se disuelve en sus componentes. «Mientras que se ha pensado que la naturaleza reversible de los enlaces en los plásticos supramoleculares los hace débiles e inestables», dice Aida, «nuestros nuevos materiales son todo lo contrario». En el nuevo material, la estructura de los puentes de sal es irreversible a menos que esté expuesta a electrolitos como los que se encuentran en el agua de mar. El descubrimiento clave fue cómo crear estos enlaces cruzados selectivamente irreversibles».

Un cambio que puede acabar con ese plástico difícil de eliminar que está en todas partes.