Hallazgo inaudito de la zoología: descubren una araña casi nunca antes vista oculta en las dunas de California

Descubren una araña que casi nunca antes ha sido vista en unas dunas de California, se trata de un hallazgo totalmente inaudito en zoología. El planeta Tierra tiene una serie de animales en su interior que ni el propio ser humano acaba de conocer. Es tan grande la superficie en la que aparecen que pueden acabar de darnos algunas novedades destacadas que, sin duda alguna, acabarán marcando unos días plagados de actividad. En estas jornadas en las que cada detalle puede contar de una manera diferente.

Un plus de buenas sensaciones que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que todo puede ser posible. Estos animales acabarán marcando una diferencia significativa, sobre todo, porque acabarán siendo uno de los más peligrosos o temidos de todos. Las arañas pueden causar estragos en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada elemento puede contar de una forma diferente. La zoología puede descubrirnos un hallazgo inaudito que nos trasladará a un lugar remoto del planeta en el que ha aparecido una vida inesperada.

La zoología lanza un hallazgo inaudito

Un hallazgo inaudito llega de la mano de una serie de elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo lo que nos marcarán en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará de cerca.

Este tipo de detalles que, sin duda alguna, acabaremos descubriendo son los que nos marcarán de cerca, es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos que empezar a ver por delante, en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Estos animales que han aparecido en las profundidades de un desierto son dignas de estudio. El universo de las arañas sorprende, estas cazadoras que crean sus trampas y son capaces de sobrevivir por sí solas en un ambiente totalmente hostil, han hecho acto de presencia en uno de los lugares más inesperados del mundo.

Estas arañas que puede parecer que sean la antesala de algo más, son un animal que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante en estas jornadas en las que todo puede ser posible.

Descubren una araña casi nunca vista en un desierto de California

Un desierto de California se ha convertido en el lugar en el que ha aparecido una araña que puede cambiarlo todo. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días en los que descubrimos que las especies que habitan el planeta Tierra pueden guardar algunas sorpresas inesperadas.

Los expertos de UCDavis realizaron una reciente investigación que dio con este descubrimiento: «Científicos de la Universidad de California, Davis, han descubierto una nueva especie de araña trampa que acecha en las dunas de arena costeras de California. El recién identificado Aptostichus ramirezae es un pariente cercano de Aptostichus simus, una especie encontrada a lo largo de la costa desde Monterey hasta Baja California, México. El estudio, publicado en Ecology and Evolution, muestra que lo que parecía una especie, en realidad son dos. «Si bien hay más de 50.000 especies de arañas en todo el mundo, probablemente quedan cientos de miles por descubrir, incluso a lo largo de la costa, donde nuevas especies de arañas pueden estar escondidas justo bajo los pies de los bañistas de California», dijo el autor principal Jason Bond, profesor del Departamento de Entomología y Nematología de UC Davis».

Siguiendo con la misma explicación: «Las arañas trampa son parientes pequeñas y secretas de las tarántulas. Las hembras viven toda su vida bajo tierra en madrigueras reveladas de seda selladas con una puerta con bisagras y camuflada. Esperan silenciosamente las vibraciones de arriba, emergiendo solo para atrapar presas que vagan demasiado cerca. «Ahora hay cuatro especies conocidas de arañas trampa en California que viven exclusivamente en hábitats de dunas costeras», dijo la autora correspondiente Emma Jochim, estudiante de doctorado en el Departamento de Entomología y Nematología de UC Davis. «El que estábamos viendo como parte de este estudio fue el más extendido, que va desde Moss Landing, cerca de Monterey, hasta Baja California, que es un rango bastante amplio para una araña de puerta trampia, dado que no dejan fácilmente sus madrigueras para dispersarse». Jochim y sus colegas analizaron el ADN genómico de las arañas Apostichus simus recogidas en ese rango. Bond sospechó durante mucho tiempo que comprendía especies crípticas, lo que significa que era una de dos o más especies que parecen casi idénticas, pero que son genéticamente diferentes. Los investigadores no solo observaron los datos moleculares, sino también su distribución. Las especies crípticas están aisladas reproductivamente».