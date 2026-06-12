Asombro en Mallorca: un therian desnudo y con correa pasea a cuatro patas y orina en el tronco de un árbol

Asombro, incredulidad y polémica en el puerto de Alcúdia tras una escena que muchos vecinos califican de «surrealista» y que ha generado una gran repercusión entre residentes y visitantes de esta conocida localidad de Mallorca. La tranquilidad habitual de la mañana de este viernes se vio completamente alterada cuando dos turistas protagonizaron una escena que dejó atónitos tanto a residentes como a visitantes.

Según numerosos testigos y la grabación de un vídeo que les ofrecemos en OKBALEARES, uno de los individuos caminaba completamente desnudo, desplazándose a cuatro patas por una de las principales vías de la localidad turística. Lo más llamativo era que se encontraba sujeto por una correa que sostenía su acompañante, un hombre que vestía únicamente un pantalón corto y que paseaba sin camiseta bajo la mirada incrédula de centenares de personas.

La escena, que rápidamente atrajo la atención de viandantes, turistas y comerciantes de la zona, generó todo tipo de comentarios y reacciones. Muchos sacaron sus teléfonos móviles para grabar lo que estaba ocurriendo, incapaces de creer lo que estaban viendo en pleno centro turístico de Alcúdia.

Pero el episodio no terminó ahí. Según relatan varios testigos presenciales, el supuesto therian se dirigió hasta un árbol situado junto a la vía pública y simuló el comportamiento de un perro doméstico. Allí levantó una de sus piernas y aparentó orinar sobre el tronco, provocando nuevas muestras de sorpresa entre quienes contemplaban la escena.

Los therians son personas que afirman experimentar una fuerte conexión psicológica o identitaria con determinados animales. Aunque se trata de un fenómeno conocido principalmente a través de internet y redes sociales, pocas veces se observan manifestaciones tan llamativas en espacios públicos y concurridos como las registradas en este municipio turístico del norte de la isla.

Entre los vecinos de toda la vida del municipio predominó la incredulidad. Algunos residentes no ocultaron su sorpresa ante una escena que consideran impropia de una zona tan transitada y familiar. «Nos dicen que estos son los therian, pero nosotros pensamos que son cuatro zumbaos que se aburren mucho y que tendrían que estar encerrados en un manicomio», comentaba un vecino que presenció el episodio y que prefirió mantener el anonimato.

Otros comerciantes de la zona aseguraban no recordar una situación semejante en años. «Aquí hemos visto de todo durante las temporadas turísticas, pero algo así no lo habíamos visto jamás», explicaba uno de ellos.

El incidente provocó corrillos de curiosos durante varios minutos y se convirtió rápidamente en uno de los temas más comentados de la mañana entre residentes y visitantes. Mientras algunos observaban la escena con humor, otros expresaban su malestar por el comportamiento exhibido en plena vía pública y ante la presencia de familias y menores.

La imagen de un therian desnudo caminando a cuatro patas por las calles de Alcúdia ha generado una intensa conversación entre vecinos y turistas, muchos de los cuales se preguntaban si se trataba de una protesta, una actuación improvisada o simplemente una conducta destinada a llamar la atención. El suceso ya está siendo comentado por numerosos visitantes y residentes, que todavía no salen de su asombro tras presenciar la inesperada aparición de este supuesto therian en Mallorca recorriendo las calles del municipio como si fuera un perro.