Planas ha inyectado 355.720 € a la FAO desde que aspira a presidirla: de «ecosistemas resilientes» a «puertos azules»

El ministro de Agricultura, Pesca, Alimentación, Luis Planas, ha incrementado en más de 355.000 € los 4,1 millones anuales que España aporta anualmente a la FAO en sólo 3 meses, con desembolsos procedentes en su mayoría del presupuesto de su propio ministerio (generalmente, la AECID suele vehicular las aportaciones regulares a las agencias de la ONU). Después de anunciar su candidatura a la presidencia de la FAO, con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Planas no ha dejado de hacer contribuciones adicionales a la FAO y a sus proyectos en los meses de junio, julio e incluso agosto, con lo que la aportación española se incrementa cerca del 9% en solo tres meses.

De seguir este ritmo y progresión, el incremento total al cabo de un año sería superior al 34% de la dotación que España tiene consignada (8,2 millones cada dos años). Fue el propio Pedro Sánchez quien anunció ante la sede de la FAO, durante la celebración de la Semana de la Nutrición, la candidatura de su ministro de Agricultura, Luis Planas, el pasado 26 de mayo. Desde entonces, Planas solamente ha cesado su actividad y encuentros con distintos representantes de FAO procedentes de distintos países con motivo de sus vacaciones veraniegas. Sin embargo, el goteo de nuevas aportaciones económicas y contribuciones a todo tipo de programas y apuestas de esta agencia de la ONU centrada en la alimentación y la agricultura no ha cesado ni siquiera en el mes de agosto.

Tras el anuncio oficial de Sánchez en la sede romana de la FAO de la candidatura de Planas, llegó la primera dotación de 105.000 €, que el ministerio realizó el pasado 2 de junio y de la que informó OKDIARIO en su día. Posteriormente, en el mes de julio, el ministro ha movilizado casi 200.000 €. Concretamente, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de julio otro paquete de contribuciones voluntarias para iniciativas y proyectos de la FAO.

En esta ocasión, los fondos adicionales se destinan, fundamentalmente, al Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura (TIRFAA), así como a la iniciativa de los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM). Ambas contribuciones, como otras realizadas con el propio presupuesto del ministerio, son voluntarias, pero, según fuentes oficiales de este departamento, están justificadas «por su conveniencia y oportunidad para apoyar la actividad de estas organizaciones, que son de interés para España».

Asimismo, los servicios de comunicación del Ministerio de Agricultura las justificaron en su día, tras la aprobación de las aportaciones por el Consejo de Ministros, argumentando que estas actuaciones son «herramientas para el impulso de las prioridades del ministerio en el exterior y de su posición» en las propias organizaciones. Los proyectos en los que Planas ha puesto el ojo y la contribución económica intentan conjugar «la biodiversidad agrícola con ecosistemas resilientes y un valioso patrimonio cultural».

Planas no se ha tomado siquiera un respiro en el mes de agosto. El pasado 13 de agosto, el BOE publicaba la nueva dotación para el convenio apadrinado por la FAO, por un total de 125.440 €, a sufragar a partes iguales por el Ministerio de Agricultura y Puertos del Estado, por la parte de la Administración General del Estado, y la Xunta de Galicia y la autoridad portuaria de Vigo. Es decir, un total de 31.360 € cada uno de los cuatro organismos. Se trata del Programa de la Capacitación de la Iniciativa Puertos Azules de la FAO.

El ministro Planas compagina su actividad ministerial con su campaña para dirigir la FAO, en sustitución del actual director general, el chino Qu Dongyu. En los últimos meses, Planas ha mantenido múltiples encuentros con diversos representantes y embajadores de diferentes países en la FAO, así como en la propia ONU. Sus reuniones con potenciales votantes de todos los continentes se retomarán a buen seguro en el mes de septiembre, momento en el que podrá exhibir su «compromiso» con el proyecto FAO y las contribuciones en ascenso que está llevando a cabo el Gobierno español.

Sin embargo, Planas tendrá que enfrentarse a varios candidatos que anhelan, como él, ocupar el «puestazo» que dejará vacante el chino Dongyu a partir del verano de 2027. De entrada, hay tres candidatos procedentes de la UE: junto a Planas, se presentan el italiano Maurizio Martina y el irlandés y ex comisario de Agricultura de la UE, Phil Hogan. Por otra parte, y procedentes de otros continentes, hay otros cuatro candidatos más en liza. No lo tiene fácil el ministro español, pero está dejando clara su gran motivación a golpe de contribuciones adicionales a la FAO.