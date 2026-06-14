Planas inyecta 105.000 € a la FAO tras postularse para dirigirla: España ya aporta 4,1 millones anuales

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se ha lanzado a su campaña personal por la conquista del puesto de director general de la FAO, organismo dependiente de la Organización de Naciones Unidas (ONU), y ya ha puesto sobre la mesa 105.000 euros adicionales a los más de 4 millones de euros que España destina cada año a su contribución a este organismo, con el beneplácito del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Esta nueva aportación, consignada como contribución a las Estrategias de la Comisión General de Pesca del Mediterráneo (CGPM) de la FAO, por un valor de 99.000€, fue aprobada por el Consejo de Ministros celebrado el pasado 2 de junio, aunque los fondos procedían íntegramente del Ministerio de Agricultura que dirige el propio Planas.

También el pasado 2 de junio el Gobierno aprobó otra aportación adicional, que se suma a los más de 4 millones de euros anuales (algo más de 8 millones que se abonan cada dos años a la FAO por parte del Reino de España) consignada como «contribución Punto Focal Europeo para Recursos Genéticos Animales (ERFP)» por valor de 6.400 €. En este caso, los fondos también proceden directamente del Ministerio de Agricultura y se utilizarán para otro proyecto de la FAO.

En total, en menos de dos meses, España incrementa en más del 2,5% su contribución anual a la FAO. Y todo ello ocurre inmediatamente después de que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunciase oficialmente la candidatura del ministro español Luis Planas a la dirección general de la FAO, para sustituir al actual director, el chino Qu Dongyu.

La candidatura de Planas ha levantado ampollas en el Gobierno italiano de Giorgia Meloni. Esta se siente traicionada por Sánchez y por su empeño en lanzar la candidatura de su ministro frente al italiano Maurizio Martina, actual director general adjunto. De hecho, fuentes diplomáticas aseguran que Sánchez ya había apalabrado el apoyo de España al candidato italiano, por tratarse de una persona con perfil de izquierdas y que, sin explicación alguna conocida, ha cambiado de idea y ha dejado en la estacada a Meloni, quien ya cuenta con el apoyo del presidente francés, Emmanuel Macron, y el voto de Francia para la candidatura italiana y para hacer frente a la española.

Sin embargo, el reproche de Meloni y el hecho de que Francia se niegue a dar su voto a España y se decante por la candidatura italiana no han hecho mella ni en Pedro Sánchez ni en su ministro Luis Planas. El Gobierno español no solo ha decidido «regar» convenientemente a la FAO con nuevos proyectos y aportaciones sobrevenidas, sino que tanto Sánchez como Planas se han convertido casi en «habituales» en la sede en Roma de la FAO.

Planas en Roma, de campaña

Tras el anuncio de la candidatura de Planas el pasado 14 de marzo, Pedro Sánchez decidió trasladarse en persona a la sede de la FAO, el pasado 26 de mayo, acompañado de Planas, tras su encuentro con el Papa León XIV, decidido a hacer campaña por su ministro. El pasado 10 de junio, le tocó el turno al propio Planas, esta vez en solitario. El titular español de Agricultura se hizo un auténtico carrusel de contactos, con la esperanza de sumar votos a su candidatura.

Luis Planas completó una agenda maratoniana en la sede de la FAO, donde se reunió con los embajadores y representantes permanentes de la FAO en 5 países y dos organismos internacionales. El ministro español y aspirante a ocupar la dirección general de la FAO, a partir del verano de 2027, se reunió con los representantes de Tanzania, Canadá, India, Kenia y Estados Unidos, además de sus interlocutores en el Fondo de Inversiones de Desarrollo Agrícola (FIDA) y del Programa Mundial de Alimentos (PMA), con la esperanza de lograr su apoyo a su candidatura.

Un día después, el jueves 11 de marzo, se agendaba otra maratón de contactos con potenciales votantes de diversos países. Planas, que seguía su campaña en Roma, se citaba con los embajadores y representantes de Australia, Islandia, Indonesia y Noruega en la FAO. Además, el ministro mantuvo un encuentro con el economista jefe de la FAO, Luis Torero.