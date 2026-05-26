El Gobierno de Pedro Sánchez ha incluido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, en el viaje oficial del jefe del Ejecutivo a Roma (Italia) para promocionarlo como candidato a dirigir la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Y es que los políticos socialistas han tenido actos este martes en la sede de la entidad internacional.

El viaje oficial de Sánchez a Roma coincide con la Semana de la Nutrición de Roma, organizada por las agencias de la ONU allí presentes. Estas son, además de la FAO, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

En la primera de las actividades que se han desarrollado en el primer día de viaje a la capital italiana, Sánchez ha mantenido un encuentro con el director general de la FAO, Dongyu Qu; el presidente del FIDA, Álvaro Lario, y la directora ejecutiva del PMA, Cindy McCain. A este acto ha acudido también el ministro de Agricultura.

Posteriormente, el jefe del Ejecutivo ha intervenido en el acto con el título Seguridad alimentaria y nutrición bajo presión: consecuencias del conflicto en Oriente Medio, que se enmarcaba entre las actividades programadas por la Semana de la Nutrición de Roma.

Sánchez: «Planas, sólido candidato»

El líder socialista aprovechó su discurso para vanagloriarse de haber aumentado un 13% en la ayuda al desarrollo «mientras el conjunto de la ayuda global caía un 23%», esto es, «el mayor descenso de la historia». «Estamos reforzando nuestro compromiso con la salud y seguridad alimentaria global, con la nutrición, así como, también, con la acción humanitaria», se jactaba Sánchez.

«España, con sus humildes capacidades, tiene la fuerza de los hechos y también el liderazgo de las personas», aseguró el presidente del Gobierno. Por un lado, celebraba haber «apoyado la renovación del mandato del presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Álvaro Lario», también nacional. De él dijo que había hecho «una labor excelente para facilitar a los países el acceso a recursos».

«Por eso también presentamos a un sólido candidato a presidir esta organización, como el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas», lanzó el jefe del Ejecutivo en plena sede de la FAO y con la presencia del propio titular de la cartera.

En marzo, Planas anunció que sería el candidato de España a la Dirección General de la FAO. «Me siento muy honrado», aseguró el ministro de Agricultura ante los micrófonos de los medios de comunicación.

El político socialista manifestó que se trataba de «una carrera de fondo», ya que las elecciones están previstas para junio o julio de 2027. «Afronto este reto con ilusión y con la motivación de contribuir a la seguridad alimentaria mundial», indicó.

Ahora, Planas se ha subido al avión presidencial para acompañar al presidente en su viaje a Roma, donde está la sede de la FAO. Precisamente ha sido el cuartel general de este organismo el que ha albergado el acto en el que Sánchez ha dado un espaldarazo público a su candidatura.

El desplazamiento se completará con un encuentro de Sánchez este miércoles con el Papa León XIV en el Vaticano. Además de la audiencia con el Pontífice, el presidente del Gobierno mantendrá otra reunión con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.

Esta llega apenas unos días antes de la primera visita apostólica de León XIV a un país de la Unión Europea. Su viaje a España se desarrollará entre el 6 y el 12 de junio. El Pontífice visitará Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.