Sánchez concede la Orden del Mérito Civil a una diplomática de la ONU defensora de Hamás

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hizo entrega el pasado jueves 7 de mayo de la Orden del Mérito Civil a Francesca Albanese, defensora del grupo terrorista de Hamás. Albanese es relatora especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado de la Franja de Gaza. Sánchez ha concedido la Orden del Mérito Civil a esta diplomática de la ONU conocida por su defensa y justificación de Hamás, minimización de las atrocidades cometidas contra las mujeres por los terroristas el pasado 7 de octubre de 2023 y sus ataques a Israel.

La Orden del Mérito Civil es una alta distinción española, instituida por Alfonso XIII en 1926, que premia las virtudes cívicas de funcionarios y los servicios extraordinarios de ciudadanos españoles y extranjeros en beneficio de la nación. El Rey Felipe VI es su Gran Maestre, premiando méritos civiles.

La víspera de la ceremonia de entrega del reconocimiento en Moncloa a Albanese el miércoles 6 de mayo de 2026, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dirigió una carta a la Comisión Europea solicitando la activación de la herramienta del Estatuto de Bloqueo para dejar sin efecto en la Unión Europea las sanciones estadounidenses impuestas contra Francesca Albanese.

Apoyo de Albanese a Hamás

Francesca Albanese ha respaldado de forma clara a Hamás y a otros grupos terroristas. En noviembre de 2022, Albanese participó en una conferencia oficial de Hamás, en las listas terroristas en Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Australia y otros países. En un discurso por videoconferencia, les dijo a los terroristas allí reunidos: «Tienen derecho a resistir esta ocupación». En este sentido, añadió: «Israel dice que resistencia es igual a terrorismo, pero una ocupación requiere violencia y la genera».

Albanese participó en la conferencia de Hamás junto con Ghazi Hamad, ex líder de Hamás; Abd al-Latif al-Qanu, portavoz de Hamás; Ahmad al-Mudallal, líder de la Yihad Islámica Palestina (YIP); Khadr Habib, líder de la YIP en Gaza; así como Basem Naim e Isam al-Da’alis, también de Hamás.

Albanese ha defendido y elogiado repetidamente a Hamás. En julio de 2014, publicó un artículo en el sitio web antiisraelí Mondoweiss en el que insistía en que las demandas de Hamás y la Yihad Islámica eran «muy razonables».

Minimización del 7 de octubre

En noviembre de 2024, Albanese minimizó los horrores de la masacre del 7 de octubre de Hamás en Israel: « Hay diferentes versiones de lo que ocurrió el 7 de octubre , pero lo cierto es que la violencia de ese día fue brutal para los israelíes, pero también hubo falsedades, como las violaciones masivas y otras historias de horror».

de lo que , pero lo cierto es que la violencia de ese día fue brutal para los israelíes, pero también hubo falsedades, como las violaciones masivas y otras historias de horror». En octubre de 2024, Albanese afirmó: «En Occidente, los principales medios de comunicación han replicado y amplificado mentiras . Hemos oído, y a veces veo, a políticos y periodistas que repiten mentiras. ¿Pero qué necesidad hay de hablar de violaciones masivas? No hay pruebas de violaciones».

de comunicación . Hemos oído, y a veces veo, a políticos y periodistas que repiten mentiras. ¿Pero qué necesidad hay de hablar de violaciones masivas? No hay pruebas de violaciones». En marzo de 2024, Albanese minimizó la realidad y el sufrimiento de las mujeres israelíes en el Día Internacional de la Mujer sin hacer referencia a aquellas que fueron asesinadas, deshumanizadas, secuestradas y violadas por Hamás: «Mis pensamientos también están con las mujeres israelíes, especialmente con las soldados: ¿qué han hecho?, ¿en qué se han convertido? Queridas, cuando se den cuenta, las perseguirá para siempre».

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