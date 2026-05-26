El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe), empresa pública que contrató al sobrino recepcionista de José Luis Rodríguez Zapatero, organizó poco después un homenaje al ex presidente de la mano del entonces ministro de Transformación Digital y actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá. Tanto la entidad como el político le otorgaron una distinción por haber creado el centro durante su gobierno, es decir, en 2006.

Dicho homenaje a Zapatero ocurrió durante la novena edición del Cybersecurity Summer BootCamp, un evento organizado por Incibe en julio de 2024. Año y medio antes, en diciembre de 2022, este instituto contrató con fondos europeos al sobrino del ex presidente como «técnico de promoción empresarial y desarrollo de negocio», tal y como desveló este periódico.

A su vez, el fichaje de dicho familiar se realizó apenas seis meses después del nombramiento de Félix Barrio como director general de la empresa pública. Varias fuentes cercanas al director general de Incibe desvelaron a OKDIARIO que Barrio mantiene una relación de amistad con Zapatero desde hace años, y que ha sido una persona muy cercana al PSOE.

Precisamente, Barrio también estuvo presente durante el homenaje al ex presidente. Al finalizar el acto, Escrivá subió al escenario para hacer entrega de un galardón a Zapatero, con el fin de reconocer su labor en la creación del centro público que instaló en León, ciudad en la que se crió y con la que todavía mantiene una vinculación estrecha.

Escrivá y el homenaje

El homenaje que el ex presidente Zapatero recibió de Incibe, más allá del apartado ético de recibirlo de una empresa que él mismo creó, deja también clara la buena relación existente desde hace años entre el ahora gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, y el propio Zapatero.

Relación que derivaría también en distintos encuentros a lo largo de los años, siendo el más polémico el que ahora relaciona a Escrivá con el rescate de Plus Ultra, dado que en las últimas semanas se ha puesto en cuestión el trabajo del gobernador cuando estaba al frente del ministerio de Seguridad Social.

En aquel entonces, un encuentro con Zapatero se produjo en el momento en que Plus Ultra tenía pendiente conseguir de la Tesorería de la Seguridad Social el aplazamiento de su deuda, o no lograría el rescate. El hecho de que se aplazara esa deuda (aunque no ha aparecido aún ningún documento que así lo acredite) ha puesto en tela de juicio el motivo de la reunión entre ambos socialistas.

El sobrino de Zapatero en Incibe

Durante el evento, tanto Escrivá como Zapatero tuvieron un espacio para hablar. En su turno, el ex presidente resaltó la importancia de Incibe, asegurando que «tiene un futuro prometedor» y que, entre otras cuestiones, «ha creado empleo».

Uno de esos empleos ha recaído en su propio sobrino. La inmediata experiencia previa de esta persona era haber sido recepcionista en una empresa privada. Con todo, Incibe acabó contratándolo como «técnico de promoción empresarial y desarrollo de negocio».