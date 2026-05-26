El Gobierno, acechado por la corrupción que rodea al entorno del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y al ex presdiente José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado que el Papa León XIV defiende sus decisiones: «Respalda nuestras políticas». Así se ha manifestado la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en La Moncloa.

La política socialista se ha referido a la primera visita apostólica de León XIV a un país de la Unión Europea. Su viaje se desarrollará entre el 6 y el 12 de junio en España. El Pontífice visitará Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

«Como él ha globalizado, no solamente con la encíclica que conocimos estos días, respaldó nuestras políticas en lo que tiene que ver con la paz o con la política migratoria en el Gobierno de España, que pone en el centro los derechos humanos», ha expresado Saiz.

En ese mismo sentido, la también ministra de Inclusión ha aseverado: «La visita es una oportunidad sin lugar a dudas para proyectar al mundo los valores que constituyen la base de nuestra democracia, la convivencia, el pluralismo, la solidaridad o la acogida, valores que conectan de manera clara con el mensaje que viene defendiendo el Pontífice».

Además, la política socialista ha valorado «el intenso trabajo que se ha llevado a cabo desde el gobierno de España para asegurar que esta visita sea un éxito». «Se ha formado un grupo general de coordinación, un grupo interministerial que cuenta con los delegados del Gobierno, con las delegaciones de las comunidades autónomas, grupos territoriales con responsables autonómicos que van a recibir la visita», ha detallado. «En total, más de 80 reuniones que garantizan la coordinación y la seguridad», ha subrayado.

En ese mismo sentido, la ministra de Inclusión ha descrito esta visita como «reto histórico». «Le recuerdo que han pasado 15 años desde que un Pontífice visitó nuestro país por última vez», ha recalcado.

‘Caso Zapatero’

Todo ello en un momento en que Zapatero está en el foco judicial. El ex jefe del Ejecutivo entre 2004 y 2011 ha sido el primer presidente del Gobierno imputado en la historia de la democracia. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama le ha citado para declarar como investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

El caso adquirió un nuevo giro después de que se encontrasen joyas en una caja fuerte de su oficina en la madrileña calle de Ferraz, frente a la sede del PSOE.

El secretario general del Gremio de Joyeros, Plateros y Relojeros de Madrid y presidente de la Confederación de Comercio (COCEM), Armando Rodríguez, ha valorado para OKDIARIO las joyas y ha concluido que lucen como «rubíes, esmeraldas y zafiros» y podrían alcanzar los «dos millones de euros».

El magistrado considera a Zapatero, en el auto de imputación del ex presidente, como el «líder de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada», que habría puesto sus «contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables».

Según la investigación, habría recibido casi dos millones de euros a cambio de ejercer influencias para que la aerolínea Plus Ultra obtuviera un rescate público de 53 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de la SEPI.