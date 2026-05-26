Los sindicatos estiran la huelga de educación valenciana: los correctores quieren boicotear las PAU

La asamblea del profesorado corrector de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ha amenazado con boicotear las de miles de jóvenes valencianos. En concreto, con que sus miembros renunciarán en bloque a sus puestos el mismo día en que se constituyan los tribunales en la Comunidad Valenciana.

La amenaza de los citados correctores se produce por lo que consideran un «estancamiento» en las negociaciones para acabar con la huelga de la educación pública en este territorio. Si bien esta apreciación parece muy alejada de la realidad, por cuanto ya hay sindicatos llegando a acuerdos con la Administración. Alguno de la enorme importancia de las retribuciones. Por tanto, si hay acuerdos, no hay estancamiento.

La amenaza de los correctores de la selectividad se produce después de que este lunes el sindicato catalanista STEPV, CCOO y UGT presentaran por su cuenta un documento a la Consellería de Educación en que reclamaban que el valenciano fuera lengua vehicular en la educación valenciana y que los jóvenes valencianos tuvieran que estudiar libros de autores catalanes. De ese documento se desmarcaron dos sindicatos, CSIF y ANPE. Fue la presentación de ese documento por parte de STEPV, CCOO y UGT, sin recabar el visto bueno de los otros dos sindicatos, el origen de la fractura en la huelga, como ha adelantado este martes OKDIARIO.

No obstante, este martes, los correctores han insistido con el valenciano, en su intento de derogar la ley de libertad educativa valenciana. De hecho, han hablado de «menosprecio al valenciano y al currículum». Es decir, de nuevo el intento soterrado de algunos sindicatos de introducir temas como los libros de autores catalanes o la derogación de la ley de libertad educativa, que de facto es la que ha facilitado que 570.000 familias valencianas elijan en qué lengua quieren que estudien sus hijas e hijos.

Por su parte, la portavoz de Educación del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, Beatriz Gascó, ha explicado que la «amenaza» de los correctores valencianos tiene «por objetivo boicotear las Pruebas de Acceso a la Universidad». Un hecho que Beatriz Gascó ha calificado como un «ataque directo a los alumnos valencianos».

Beatriz Gascó ha efectuado también una alusión muy directa al sindicato catalanista STEPV, a UGT y CCOO, al advertir que «los alumnos no tienen la culpa de las estrategias de quienes se han quedado fuera de los acuerdos y buscan ahora la desestabilización a cualquier precio», en referencia a que ninguno de los tres ha firmado la subida salarial, que sí han acordado CSIF y ANPE. Una subida que será de 200 euros al mes, la mayor en toda España.