Las bajas médicas de los docentes crecen un 5.440% durante la huelga de la educación valenciana

Las bajas médicas han crecido un 5.440% durante la huelga del profesorado de la educación valenciana, con un coste de reposición para la Administración de 180 millones de euros. En concreto, un total de 1.352 profesores han afrontado la situación de baja médica en los días que lleva la protesta, iniciada el pasado día 11 de este mes de mayo, según los datos corroborados por fuentes de la propia Administración. Los datos habían circulado por las redes sociales este miércoles. Pero, como se ha dicho, las fuentes consultadas por OKDIARIO los han corroborado.

La huelga del profesorado valenciano, impulsada por los sindicatos STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE ha vivido este jueves su noveno día, con movilizaciones, también, a las puertas de las Cortes Valencianas, donde este jueves se ha celebrado la sesión de control al presidente de la Generalitat, dentro del segundo y último pleno de este mes de mayo.

En esa sesión de control, Pérez Llorca se ha dirigido al síndico de Compromís, Joan Baldoví, a quien ha criticado que: «Si lo hicieron tan bien en educación, ¿por qué les tiraron a la calle?», en una clara referencia a los ocho años en que la izquierda estuvo al frente del Consell y Compromís tuvo plenas responsabilidades en Educación, consellería que dirigía la coalición nacionalista, primero con Vicent Marzà y, más tarde, con Raquel Tamarit.

También, en respuesta al síndico de Compromís, Pérez Llorca ha criticado que el decreto de Inclusión Educativa, aprobado en 2018, con Vicent Marzá al frente de la Consellería de Educación y firmado por el entonces director general de Política Educativa, Jaume Fullana, porque, según ha explicado el president: «No destinaba un solo euro» para la medida para la que fue creado.

Pérez Llorca ha leído desde la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas la disposición adicional segunda del citado decreto, en la que se decía que «la implementación y el desarrollo» del citado decreto «no pueden tener ninguna incidencia en la dotación de los capítulos asignados a la Consellería competente en materia de educación que, en todo caso, deberán ser atendidos con los medios personales y materiales que esta tiene asignados». Es decir, sin aportación económica adicional.

Ha señalado también al PSOE por «agitar» la calle en esta semana «para tapar las vergüenzas del Partido Socialista», en una clara referencia al caso del imputado ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. «El primer presidente de España imputado por corrupción es del Partido Socialista», ha manifestado también Pérez Llorca.

En respuesta, al síndico socialista José Muñoz, Pérez Llorca ha destacado que la Generalitat Valenciana había ofrecido respuestas y mejoras a «todas» las demandas presentadas por los sindicatos, como la reducción progresiva de ratios, la simplificación burocrática, actualización de plantillas y mejora de infraestructuras, incluyendo en este punto un plan de climatización de las aulas y un plan de accesibilidad.

Además de la apertura de al menos 150 aulas de Unidades Específicas en Centros Ordinarios (UECO). Dirigidas a la atención personalizada de alumnos con necesidades educativas especiales que requieren un apoyo intensivo, fomentando a la vez su inclusión en la escuela ordinaria.

Y, también, el impulso a la Formación Profesional (FP) y una subida salarial de 200 euros al mes en complementos específicos. Pérez Llorca ha recordado que el Gobierno del socialista Ximo Puig y Compromís había negado «hasta en cinco ocasiones» ese incremento en los salarios de los docentes valencianos.