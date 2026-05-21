Los alcaldes y secretarios generales del PSOE de la comarca de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, han enviado una carta a Pedro Sánchez en la que se advierten que si permite el cierre de Almaraz «algunos/as compañeros/as llegamos a cuestionarnos la militancia en el Partido, la continuidad como Alcaldes/as y o Candidatos/as en las elecciones municipales de 2027». En la misiva, los alcaldes de la zona de la nuclear alertan también a Sánchez de que no podrán financiar los servicios públicos de los ayuntamientos que gobiernan sin los impuestos que paga la nuclear.

«Ante el cierre inminente de Almaraz previsto para el próximo año y de no concederse la prórroga solicitada, incluso algunos/as compañeros/as llegamos a cuestionarnos la militancia en el Partido, la continuidad como Alcaldes/as y o Candidatos/as en las elecciones municipales de 2027 y la participación en sucesivas campañas electorales municipales, regionales o nacionales bajo las siglas centenarias del PSOE, puesto que es difícil dar a la ciudadanía de esta comarca razones y argumentos claros que justifiquen este cierre», advierten los alcaldes de la comarca del Campo Arañuelo, en el norte de Cáceres.

Los alcaldes de la zona explican a Sánchez que «en nuestras Agrupaciones Locales también vivimos un gran malestar ante este cierre sin alternativa real, puesto que compañeros/as, militantes y simpatizantes son trabajadores/as de la planta, prestan servicios auxiliares a la misma en sus puestos de trabajo o tienen familiares a los que el cierre de Almaraz les afecta de manera directa»

E insisten: «También el cierre de Almaraz condiciona la sostenibilidad de muchos Ayuntamientos de la zona I y II en los que gobernamos, puesto que sin Almaraz se hace imposible prestar servicios públicos que hoy son realidad gracias a los impuestos que la planta deja en esos municipios».

Los alcaldes y secretarios generales socialistas de la zona de Almaraz recuerdan a Sánchez la difícil situación económica que atraviesan por el golpe que ha supuesto para la agricultura de la comarca la PAC, por lo que el cierre de la nuclear sería aún más grave. «Almaraz sigue siendo tras más de cuatro décadas de actividad el principal foco de actividad y empleo del norte de Cáceres, contribuyendo a fijar población en los pequeños municipios de esta comarca marcada por el envejecimiento, la despoblación rural y el reto demográfico», advierten.

Por eso, subrayan que «nos cuesta entender la falta de claridad en el planteamiento político de nuestro partido y de este Gobierno y el retraso injustificado en la decisión ante la posible continuidad de la planta de Almaraz solicitada hasta 2030 -fecha hasta la que ya cuenta con permiso de explotación- y la incertidumbre que con esta indecisión y este retraso estamos generando en muchas familias de nuestros pueblos y ciudades».