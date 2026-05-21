La Ertzaintza detiene a un hombre de 71 años que almacenaba 110.000 archivos de pornografía infantil

La Ertzaintza ha detenido este jueves en Azpeitia, Guipúzcoa, a un hombre de 71 años que almacenaba en sus equipos informáticos 110.000 archivos con pornografía infantil que sumaban un total de 280 gigabytes.

La investigación, llevada a cabo durante el mes de mayo, se inició tras tener conocimiento la policía vasca de que un varón residente en la localidad guipuzcoana podría almacenar en sus equipos informáticos archivos de vídeo e imágenes de contenido sexual con menores. Las pesquisas permitieron identificar al sospechoso, que, según la policía vasca, disponía de claves y códigos de usuario para acceder a redes y aplicaciones donde pedófilos comparten y transfieren este tipo de material ilegal.

Fue el pasado martes cuando la Ertzaintza, con autorización del Juzgado de Arpeitia, ejecutó una entrada y registro en el domicilio del detenido. En aquel momento la policia localizó en los equipos electrónicos los 110.000 archivos con material de índole sexual infantil. Por ello, a raíz de las evidencias obtenidas, se procedió a la detención del hombre, que este jueves ha sido puesto a disposición judicial.

Además, en esta investigación se da la circunstancia de que el arrestado es reincidente. Según ha precisado el Departamento vasco de Seguridad, el detenido ya fue arrestado en el año 2011 por la Policía Nacional por un delito de corrupción de menores, y posteriormente, en 2014, por la Guardia Civil, por un delito de pornografía de menores. A pesar de estos dos antecedentes, el hombre continuó presuntamente accediendo, almacenando y compartiendo material sexual infantil a través de redes sociales especializadas.

La Ertzaintza ha subrayado que la investigación permanece abierta con el objetivo de identificar tanto a las víctimas que aparecen en las imágenes y vídeos intervenidos como a otros posibles autores implicados en los hechos delictivos. La magnitud del material incautado apunta a una actividad sostenida durante un largo período de tiempo y a una posible participación en redes de distribución de este tipo de contenido ilegal.