Lorenz, diputado del PSPV, comparte en redes una guillotina con una efigie decapitada ante consellería

En plena huelga de la educación valenciana, un diputado autonómico del PSOE, José Luis Lorenz, ha compartido en su perfil de Instagram una imagen en que aparece una guillotina con una efigie decapitada ante la Consellería de Educación. El hecho ha sido denunciado este jueves en el transcurso del Pleno de la Cámara por la responsable de Educación en el Gobierno de Juanfran Pérez Llorca, Carmen Ortí. Esta última ha mostrado en el hemiciclo la imagen, en la que se puede ver la citada guillotina. De ella cuelga una banderola del sindicato CCOO. Bajo la hoja de la guillotina, pintada de rojo, hay una efigie decapitada. Carmen Ortí ha acusado a José Luis Lorenz de «estar incitando claramente a la violencia» contra su persona.

«Usted ha hablado de incitar al odio», ha expresado Carmen Ortí al diputado socialista, «y usted ayer, desde su perfil personal en las redes sociales, ha dado difusión a esta imagen: una guillotina, una efigie decapitada frente a esta consellería». Carmen Ortí ha señalado que: «Está incitando claramente a la violencia contra mi persona». La consellera ha concluido: «Un docente no puede estar publicando esto en sus redes sociales aludiendo a defender sus derechos».

Se da la circunstancia de que el mismo diputado que ha compartido la imagen de la guillotina con la hoja ensangrentada y la efigie decapitada ante la consellería ha reclamado, muy exaltado, en el pleno la dimisión de Carmen Ortí. Una sesión a la que los diputados de la izquierda valenciana han asistido con camisetas y pancartas y con una elevada tensión.

Este jueves, el PP Comunidad Valenciana ha denunciado en su perfil en la red social Instagram la publicación del socialista José Luis Lorenz, con la imagen con la guillotina ensangrentada y la efigie decapitada. Los populares reflejan en esa publicación que «la izquierda valenciana ha pasado de debatir ideas a normalizar el odio y la degradación política».

La denuncia de la consellera se ha producido en el transcurso de la sesión de control al presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Un punto con el que se ha abierto la segunda y última jornada del último pleno correspondiente al mes de mayo en la Cámara autonómica.