El Papa inaugurará la torre de Jesucristo de la Sagrada Familia con una misa ante los Reyes y 8.000 personas

El próximo miércoles 10 de junio de 2026, Barcelona acogerá uno de los actos religiosos e institucionales más importantes de las últimas décadas en España. La basílica de la Sagrada Familia reunirá unas 8.000 personas para la misa oficiada por el Papa León XIV. El momento culminante de la liturgia será la bendición de la torre de Jesucristo, un acontecimiento histórico que contará con la presencia de la Familia Real española, el presidente del Gobierno y el president de la Generalitat de Cataluña.

El multitudinario acto de la visita papal ha sido detallado este jueves por Xavier Martínez, director general de la Junta Constructora de la Sagrada Familia. En una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por Jordi Faulí, arquitecto director del templo.

Según han explicado los organizadores, el aforo total se dividirá de forma equitativa para garantizar la comodidad y seguridad de los asistentes. Un total de 4.000 personas tendrán el privilegio de seguir la liturgia desde el interior de la basílica diseñada por Antoni Gaudí, mientras que otras 4.000 lo harán desde las zonas exteriores especialmente habilitadas.

La organización ha decidido distribuir 4.200 invitaciones a través de las parroquias de Barcelona (1.200 pases para el interior y 3.000 para el recinto exterior) para así asegurar una participación activa de la ciudadanía y evitar que se convierta en un acto exclusivamente político.

El legado vivo de Antoni Gaudí con más de 140 años de historia

La bendición de la torre de Jesucristo se transformará en una auténtica cumbre institucional del más alto nivel. Martínez ha confirmado la asistencia de los Reyes de España, así como del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

Junto a ellos, el templo acogerá a «numerosos» cardenales y obispos de todos los rincones de España y del extranjero. Esta representación eclesiástica aprovechará su presencia en Barcelona, ciudad que precisamente acoge durante esos días el encuentro anual de obispos del Mediterráneo (MED26).

La expectación mediática internacional es máxima ante la llegada del pontífice. Hasta la fecha, más de 1.600 periodistas de todo el mundo han solicitado su acreditación oficial para cubrir los actos del viaje del Papa León XIV. La Sagrada Familia se ha visto obligada a habilitar un enorme centro internacional de prensa en las inmediaciones del templo con capacidad operativa para 450 profesionales de la comunicación.