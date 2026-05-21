La Iglesia apunta a un encuentro entre el Papa y Bad Bunny en Madrid: «No serían cosas antagónicas»

La coincidencia de agendas en la capital de España entre el 6 y el 12 de junio podría deparar una de las imágenes más inesperadas del año. José Cobo, el cardenal arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y la Iglesia apuntan a un encuentro entre el Papa León XIV y el artista puertorriqueño Bad Bunny: «No serían cosas antagónicas».

El próximo sábado 6 de junio a las 20:00 horas, Madrid vivirá un momento insólito. A esa misma hora dará comienzo la multitudinaria vigilia del Papa con los jóvenes en la Plaza de Lima y, de forma paralela, arrancará el quinto concierto de Bad Bunny en la capital. «Madrid da para mucho», ha señalado José Cobo. Sobre la posibilidad de que el líder de la Iglesia Católica y el cantante coincidan, ha afirmado que «son personas que no se oponen, sino que crean puentes y puede haber puentes».

A su vez, el cardenal arzobispo de Madrid ha precisado su disposición: «Desde luego, yo creo que en cuanto él se entere de que está, pues si quiere hablar con el Papa, el Papa seguro que le recibe, como recibe a todos. No serían cosas antagónicas». Aunque desde la Archidiócesis están abiertos a facilitar el encuentro, José Cobo advierte que «las sorpresas son sorpresas» y que este tipo de encuentros con cantantes «se llevan muy en sigilo».

«No es un problema entre el Papa y Bad Bunny, sino que es el mundo de la cultura, del espectáculo, de la música. Es un dato más de lo que es Madrid: el mismo día tenemos a Bad Bunny, tenemos al Papa y tenemos la corrida de toros», ha argumentado el cardenal.

El visto bueno de la Iglesia sobre el concierto de Bad Bunny

La respuesta de José Cobo para los jóvenes que duden entre asistir al multitudinario concierto de música urbana o a la vigilia papal ha sido contundente: que vayan «donde quieran». Sin embargo, ha querido poner en valor la profundidad espiritual del encuentro religioso frente a un mero espectáculo de ocio.

«Lo que vamos a plantear es un momento importante en términos de abrazo. Esto no va a ser simplemente un evento, sino que va a ser ese abrazo de una ciudad, de una iglesia concreta con la Iglesia Universal», ha explicado el arzobispo, ofreciendo una «puerta abierta» para aquellos jóvenes que sientan desafección o soledad en la sociedad actual y necesiten reencontrar «el sentido de la vida».

Rosalía, de gira, y la polémica con Hakuna

Durante la entrevista, también se ha abordado el papel de otros artistas de primer nivel. El arzobispo ha descartado la presencia de Rosalía, artista catalana, en los actos de Madrid, dado que la artista catalana «está de gira». Recientemente, la Conferencia Episcopal Española reconoció a la cantante con el Premio ¡Bravo! por su álbum Lux. Ante las dudas sobre la ortodoxia espiritual de la artista, el cardenal ha defendido que «no se la premia porque sea la más católica de los católicos», sino por su innegable «búsqueda de la verdad, la justicia y la caridad».

En cuanto a la participación del grupo católico Hakuna en la vigilia papal, tras el reciente toque de atención de los obispos sobre el peligro del «bombardeo emocional», el cardenal ha aclarado la postura oficial. Ha asegurado que el documento eclesiástico «no iba contra nadie» y que el riesgo de anteponer lo sentimental al Evangelio puede darse en cualquier ámbito, ya sean «las parroquias, las hermandades o los nuevos movimientos».