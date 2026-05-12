Estos son los 15 museos de Madrid que abrirán por la noche (y gratis) con motivo de la visita del Papa León XIV

Un total de 15 museos y entidades culturales con sede en Madrid abrirán sus puertas con horario ampliado de manera extraordinaria y acceso gratuito la noche del sábado 6 al domingo 7 de junio, con motivo del viaje del Papa León XIV a España.

Según han informado los organizadores de la visita, esta iniciativa se ha formalizado en un encuentro en la residencia arzobispal, entre el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y representantes de las entidades culturales y la organización del viaje.

Entre las entidades adheridas destacan museos públicos de ámbito nacional, como el Museo del Prado (que permanecerá abierto hasta las 00:30 horas), el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (hasta las 23:30 horas), la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando (hasta las 2:00 horas), la Galería de las Colecciones Reales (hasta las 01:00 horas) o el Museo Naval; y museos privados, como el Museo Thyssen-Bornemisza (hasta las 00:00 horas).

También participarán centros culturales y artísticos como el CaixaForum, el Espacio Fundación Telefónica, la Fundación Mapfre; museos de ámbito local como el Museo de Historia de Madrid, el Templo de Debod o el Museo de San Isidro; y entidades, tanto públicas como privadas, como los Teatros del Canal, el Jardín de Banca March o la Escuela Superior de Música Reina Sofía.

«La Noche en Blanco (y Amarillo) es una de las muchas muestras de la cooperación de la Iglesia con la sociedad civil y con las instituciones culturales, y una prueba de la enorme ilusión que el Viaje ha despertado en toda la sociedad», ha explicado el coordinador nacional del viaje, Yago de la Cierva.

La iniciativa se denomina ‘Noche en Blanco y Amarillo’ en referencia a la ‘Noche en blanco’, iniciativa cultural surgida en París en el año 2002 con el objetivo de acercar el patrimonio cultural y artístico a la sociedad y como guiño a los colores de la bandera vaticana (blanca y amarilla).

Además, se han previsto actividades especiales para la ocasión, como la exposición en museos de piezas seleccionadas por su consonancia con el magisterio del Papa; un concierto de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en el Auditorio de la Escuela, y el evento ‘No la debemos dormir’, en los Teatros del Canal, con una programación especial dirigida principalmente a jóvenes que incluirá conciertos, piezas de danza española o sesiones de DJ, que se prolongará hasta las 05:00 horas.

Asimismo, se sumarán a la noche algunas parroquias madrileñas con valor arquitectónico, histórico y artístico, que abrirán esas horas sus puertas para que los peregrinos puedan visitarlas y rezar en ellas.