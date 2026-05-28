El museo que nació ‘por culpa’ del ‘Guernica’ de Picasso cumple 40 años

El Museo Reina Sofía cumple este 28 de mayo 40 años. El Centro de Arte Reina Sofía (CARS), origen del actual espacio museístico, que se abrió al público en 1986, fue un espacio creado prácticamente ad hoc para alojar el Guernica de Pablo Picasso, llegado en 1981 desde el MoMA de Nueva York. El mural del pintor malagueño, en concreto, se presentó al público el 10 de septiembre de 1992 tras un complejo traslado desde el Casón del Buen Retiro de Madrid, y se convirtió en un icono para el discurso museográfico de la institución.

El actual Museo Reina Sofía lleva cuatro décadas instalado en lo que fue el antiguo Hospital General de Madrid. Cuenta con una superficie de 84.048 metros cuadrados (m2), en los que se asientan el Edificio Sabatini, una construcción del s. XVIII que sirvió originalmente como hospital, declarado en 1977 Monumento Histórico-Artístico, y el Edificio Nouvel, la ampliación en vidrio y acero diseñada por Jean Nouvel e inaugurada en 2005. Además, cuenta con dos sedes: el Palacio de Cristal, actualmente en obras en el Parque del Retiro de Madrid, y el Palacio de Velázquez.

Las Colecciones, que se iniciaron con los fondos compuestos por cerca de 10.000 obras procedentes del antiguo Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC), han alcanzado las 31.289 piezas actuales. A lo largo de estos años, se ha ido ampliando con compras, donaciones y depósitos, además de ampliar sus formatos (cine, vídeo, artes vivas y performance), con especial hincapié en la incorporación de mujeres artistas, que actualmente representan el 15% de sus fondos y en el arte latinoamericano.

Entre los artistas presentes en las Colecciones del Reina Sofía figuran, entre otros, Francis Bacon, María Blanchard, Alexander Calder, Salvador Dalí, Sonia Delaunay, Pepe Espaliú, Juan Gris, José Gutiérrez Solana, Maruja Mallo, René Magritte, Joan Miró, Juan Muñoz, Pablo Picasso, Ángeles Santos, Richard Serra, Dorothea Tanning, Antoni Tàpies, Gerda Taro, Delhy Tejero o Rosario de Velasco.

En este momento, las Colecciones están en un proceso de revisión y reorganización que ya podemos observar en algunas de sus salas. Recientemente, se ha presentado una de esas fases con Colección. Arte contemporáneo: 1975-presente en la cuarta planta del edificio, donde se pueden ver obras de Pepe Miralles, Canogar, Susana Solano, entre otros.

Mientras que la segunda parte se presentará en 2027, en la tercera planta, con obras del período que abarca desde los años 50 hasta los 70 del s. XX, y el proyecto culminará en 2028 con la reorganización de la segunda planta dedicada a las vanguardias.

Desde su constitución como museo, siete personas han dirigido la institución: Tomás Llorens (1988-90), María de Corral (1991-94), José Guirao (1994-2001), Juan Manuel Bonet (2001- 2004), Ana Martínez de Aguilar (2004-07), Manuel Borja-Villel (2008-23) y el actual, Manuel Segade (2023).

Desde su inauguración en 1986, el Reina Sofía ha consolidado un programa de exposiciones temporales de alcance internacional, orientado a dar cabida a las expresiones más novedosas del arte contemporáneo.

A lo largo de estos 40 años, se han celebrado más de 650 exposiciones así como una intensa actividad marcada por gran afluencia de público como las exposiciones dedicadas a Salvador Dalí en 2013 (con 730.000 visitantes) o ‘Picasso, Piedad y Terror en Picasso. El camino a Guernica’, en 2017, que reunió a 681.127 personas. Al año, el Museo recibe 1.700.000 visitantes.

En la actualidad, bajo la dirección de Manuel Segade, el programa expositivo busca integrar relatos inéditos de la historia del arte y atender a la diversidad de la producción contemporánea, como enfatiza la institución, que destaca exposiciones de artistas como Maruja Mallo, Néstor Martín-Fernandez de la Torre o las recién inauguradas de Aurèlia Muñoz y Felix Gonzalez-Torres.