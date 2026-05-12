Visita del Papa León XIV a España: así puedes inscribirte para ser voluntario oficial en Madrid

Queda menos de un mes para que el Papa León XIV llegue a España y en Madrid ya se está preparando toda la organización alrededor de una visita que reunirá a miles de personas en distintos puntos de la ciudad. Y lo cierto es que los actos programados son muchos de modo que entre vigilias, misas multitudinarias, encuentros con jóvenes y actos institucionales, la diócesis madrileña está buscando voluntarios que ayuden durante esos días en tareas de apoyo, acogida y coordinación.

El plazo para apuntarse como voluntario oficial en Madrid continúa abierto hasta el 24 de mayo, aunque no ocurre lo mismo en todas las ciudades incluidas en el viaje del Pontífice. En Barcelona, por ejemplo, las plazas previstas ya están cubiertas y la organización no admite nuevas incorporaciones. En la capital todavía pueden presentarse solicitudes, especialmente a través de grupos y movimientos religiosos que están organizando equipos propios. Uno de ellos es el Regnum Christi, que en los últimos días ha explicado el sistema que deben seguir quienes quieran colaborar con ellos durante la visita del Papa.

Cómo hacer la inscripción para ser voluntario en la visita del Papa León XIV a España

El proceso tiene varios pasos y no basta simplemente con rellenar el formulario general de la diócesis. En el caso de quienes participen con el Regnum Christi, primero hay que realizar una preinscripción previa con esta institución. Después ya se puede acceder al formulario online habilitado para los voluntarios oficiales de Madrid. Dentro de esa inscripción aparece un apartado en el que cada persona debe indicar a qué comunidad, parroquia o realidad eclesial pertenece.

Es ahí donde hay que introducir el código MAD-VMR89 o buscar directamente la opción «Regnum Christi» dentro del listado disponible. Una vez enviada la solicitud, la organización recibe automáticamente un aviso para revisar los datos y confirmar la participación. Sólo cuando esa validación queda aprobada se puede continuar el proceso y completar definitivamente la inscripción. Desde el propio Regnum Christi recuerdan que este paso previo es obligatorio y que no podrán validar solicitudes de personas que antes no se hayan preinscrito con ellos para participar en la visita del Papa León XIV a Madrid.

Madrid concentrará algunos de los actos más importantes

Madrid será el lugar donde comenzará la visita del Papa León XIV a España y también donde se van a llevar a cabo algunos de los actos que más gente van a reunir durante todo el viaje. Durante casi cuatro días, la ciudad tendrá una agenda llena de encuentros religiosos, actos oficiales y eventos abiertos al público repartidos entre varios puntos de la capital contando con esos voluntarios que deberán seguir los pasos antes explicados para poder apuntarse.

En concreto, el Papa llegará a Madrid el sábado 6 de junio por la mañana. Su avión aterrizará en Barajas a las 10:30 horas y, poco después, comenzarán los primeros compromisos institucionales previstos para esa jornada, entre ellos la recepción oficial en el Palacio Real y el encuentro con los Reyes. La tarde del sábado estará mucho más centrada en la parte social y pastoral de la visita. Primero acudirá al centro CEDIA 24 horas y ya por la noche presidirá una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima, un acto para el que se espera bastante asistencia desde horas antes.

El domingo será probablemente uno de los días más fuertes en cuanto a presencia de público. A las 10:00 horas está prevista la misa en Plaza de Cibeles, donde se espera la llegada de miles de personas desde distintos puntos de España. Más tarde, ya por la tarde, León XIV participará en otro encuentro en el Movistar Arena junto a representantes de ámbitos como la cultura, el deporte o la economía.

La agenda continuará el lunes con varias reuniones oficiales. Ese día verá al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantendrá un acto con parlamentarios y también se reunirá con obispos españoles. Después visitará la Catedral de la Almudena y terminará la jornada en el Estadio Santiago Bernabéu, donde tendrá lugar un encuentro con la comunidad diocesana madrileña.

Precisamente todos estos actos son los que han obligado a reforzar el operativo de organización y voluntariado en Madrid durante las últimas semanas.

La despedida de Madrid será junto a los voluntarios

Antes de salir hacia Barcelona, el Papa tiene programado en su agenda, el participar en un último acto en la capital el martes 9 de junio y que va a estar dedicado específicamente a los voluntarios oficiales que colaborarán durante toda la visita. El encuentro se llevará a cabo en IFEMA Madrid, concretamente en el Pabellón 3, a partir de las 10:20 horas.

Después de eso, León XIV viajará ya a la ciudad condal para continuar allí con el resto de la agenda hasta el 11 de junio, y antes de ir a Canarias. La visita en Barcelona, incluirá una vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys y una misa en la Sagrada Familia. Y la parte final del viaje se desarrollará como decimos en Canarias, donde el Pontífice visitará centros vinculados a la acogida de migrantes tanto en Gran Canaria como en Tenerife antes de regresar a Roma el 12 de junio.