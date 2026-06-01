Más de 14.000 policías en 96 horas: así será el blindaje histórico en Madrid por la visita del Papa

Madrid se prepara para vivir cuatro días bajo máximas medidas de vigilancia ante la llegada del Papa León XIV a partir del 6 de junio. Este acontecimiento, que prevé congregar hasta a un millón de fieles en las calles, ha obligado a las autoridades a diseñar un blindaje histórico y sin precedentes en la capital: un reto logístico para proteger a Robert Francis Prevost durante sus 96 horas en Madrid que contará con más de 14.000 agentes desplegados y simulacros antiterroristas continuos.

Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, ha definido este plan como «la mayor movilización policial de la historia» en la región madrileña. De hecho, el volumen de efectivos destinados a blindar la ciudad durante estas «96 horas y 40 minutos» supera holgadamente al espectacular dispositivo que se desplegó durante la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en 2022. Todo este esfuerzo se enmarca en un contexto internacional especialmente delicado, con España manteniendo activo el nivel 4 de alerta antiterrorista.

Entrenamientos de élite para posibles incidentes

En la base aérea de Torrejón de Ardoz, agentes especializados llevan semanas realizando simulacros de evacuación, ejercicios de protección dinámica y prácticas de escolta. Motoristas expertos ensayan al milímetro el acompañamiento de la comitiva papal por las principales arterias de Madrid.

El dispositivo también tiene en su radar el control de posibles incidentes. Las autoridades vigilarán de cerca las concentraciones paralelas, entre las que destaca una convocatoria organizada por los «nostálgicos» del Valle de los Caídos. Protestarán por la resignificación de Cuelgamuros frente a la Nunciatura, lugar donde se hospedará el Papa durante su visita a Madrid.

Composición del blindaje histórico con 14.000 efectivos

Para garantizar que los actos multitudinarios transcurran sin incidentes, las distintas administraciones han sumado fuerzas en un operativo compuesto por cerca de 9.700 agentes de la Policía Nacional, alrededor de 4.000 efectivos de la Policía Municipal de Madrid y unos 625 agentes de la Guardia Civil.

La coordinación total del dispositivo recaerá sobre la Unidad Central de Protección de la Policía Nacional. En paralelo, las emergencias médicas estarán cubiertas por un gran despliegue municipal. «Habrá cuatro puestos sanitarios avanzados durante la Vigilia de Jóvenes y seis en la Misa del Corpus, así como 1.000 efectivos de SAMUR-Protección Civil, reforzados con voluntarios de intervención rápida a pie, bici o moto», ha explicado la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, quien ha añadido que también se han dispuesto 140 puntos de reparto de agua.

Miles de fieles y prevención sanitaria

El principal desafío logístico será la gestión de unas masas sin precedentes recientes. De momento hay 350.000 peregrinos oficialmente inscritos, pero se espera que la misa central en la plaza de Cibeles congregue a cerca de un millón de personas, mientras que la vigilia en la plaza de Lima podría reunir a otras 500.000.

Ante estas aglomeraciones, la asistencia médica es un pilar fundamental. Por ello, los efectivos de SAMUR-Protección Civil están formando a los cientos de voluntarios de la archidiócesis que colaborarán en la visita. El objetivo es instruirles en la atención rápida de emergencias vitales, como la desobstrucción de la vía aérea en caso de atragantamientos o la maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP).

«Les estamos enseñando cómo actuar, cómo alertar a los servicios de emergencia y cómo iniciar esas maniobras de reanimación», explican desde el servicio madrileño de emergencias. Las instructoras destacan además la gran actitud de los voluntarios: «Están muy implicados, tienen muchísimas ganas de aprender y vienen con mucha energía. Esperemos que no pase nada, pero si pasa algo, lo van a hacer estupendamente».