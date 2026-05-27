Visita del Papa León XIV a España: fechas, agenda completa, ciudades clave y cómo asistir gratis

El Vaticano ha confirmado oficialmente los detalles del esperado viaje del Papa León XIV a España, que tendrá lugar entre el 6 y el 12 de junio de 2026. Esta visita, la primera de su pontificado a territorio español tras su elección el pasado 8 de mayo de 2025, ha despertado una gran expectación entre los creyentes. Bajo el lema «Alzad la mirada», el Papa busca conectar con una sociedad tan diversa como la de hoy en día, con la Eucaristía, la caridad y el encuentro como tres grandes ejes pastorales del viaje. El programa oficial contempla 21 actos en seis días, recorriendo cerca de 2.500 kilómetros entre Madrid, Barcelona, Montserrat, Gran Canaria y Tenerife.

Cómo asistir a los actos del Papa León XIV en España

La participación en los actos del Papa es gratuita, pero requiere inscripción previa por control de aforo. Los fieles pueden registrarse a través de la web oficial del viaje: conelpapa.es. El proceso de inscripción se abrió el 7 de abril de 2026. Algunos actos son exclusivamente por invitación y no admiten inscripción pública. Todos los actos centrales podrán seguirse también en directo a través de distintos canales y plataformas.

Para los peregrinos que lleguen desde fuera de su ciudad, la Iglesia ha habilitado espacios de acogida en parroquias, colegios y pabellones deportivos. Puedes consultar los espacios disponibles directamente en conelpapa.es o en la web de tu diócesis.

Visita del Papa a Madrid

El Papa aterrizará en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas la mañana del sábado 6 de junio. Madrid es el núcleo del viaje y acoge la mayor concentración de actos. Es la primera visita papal a la capital en 15 años, desde que Benedicto XVI acudió a la Jornada Mundial de la Juventud de 2011.

Sábado 6 de junio

8:00 h: Salida del aeropuerto internacional de Roma hacia Madrid.

10:30 h: Llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas , donde el Papa será recibido por los Reyes de España . Traslado al Palacio Real para el encuentro institucional de bienvenida.

, donde el Papa será recibido por los . Traslado al Palacio Real para el encuentro institucional de bienvenida. 11:30 h: Ceremonia de bienvenida en el Palacio Real

de bienvenida en el 18:00 h: Visita al proyecto social CEDIA 24 Horas de Cáritas en el barrio de Lucero, un centro especializado en la atención a personas sin hogar.

en el barrio de Lucero, un centro especializado en la atención a personas sin hogar. 20:30 h: Vigilia de Oración con los jóvenes en la Plaza de Lima. El acto culminará con sus palabras y una Adoración Eucarística.

Domingo 7 de junio

10:00 h: El Papa León XIV presidirá la Santa Misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles , seguida de una procesión eucarística por el centro de la capital.

presidirá la en la , seguida de una procesión eucarística por el centro de la capital. 16:30 h: Encuentro privado con los miembros de La Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica.

19:30 h: Acto «Tejer Redes» en el recinto Movistar Arena, con representantes del mundo de la cultura, el arte, la economía y el deporte.

Lunes 8 de junio

El lunes 8 de junio será mucho más institucional, con dos hitos históricos para España:

10:30 h: Visita al Congreso de los Diputados , donde León XIV se dirigirá a los miembros del Congreso y del Senado. Será la primera vez en la historia que un Papa habla ante las Cortes Españolas. Previamente mantendrá un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura.

, donde León XIV se dirigirá a los miembros del Congreso y del Senado. Será la que un Papa habla ante las Cortes Españolas. Previamente mantendrá un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura. 11:30 h: Encuentro con los obispos en la Conferencia Episcopal Española .

. 18:30 h: Oración y homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral de Santa María de la Almudena .

. 19:00 h: Encuentro multitudinario en el Estadio Santiago Bernabéu con la comunidad diocesana.

Martes 9 de junio

Antes de dejar la capital, el Papa dedicará tiempo a los más desfavorecidos visitando distintos centros de acogida de Cáritas.

10:20 h: Encuentro con los voluntarios de la organización del viaje en el Pabellón 3 de IFEMA .

de la organización del viaje en el . 11:10 h: Salida desde el Aeropuerto de Barajas hacia Barcelona.

Visita del Papa a Barcelona

Martes 9 de junio

León XIV llegará a Barcelona el martes 9 de junio a media mañana y su estancia durará hasta el jueves 11. Su visita coincide con el centenario del fallecimiento del arquitecto Antoni Gaudí, un hecho que el Vaticano ha querido honrar expresamente. El acto más esperado será la inauguración oficial de la Torre de Jesucristo en la Sagrada Familia, que se convertirá en la estructura más alta de la basílica.

11:00 h: Salida desde Madrid hacia Barcelona.

12:25 h: Llegada al aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat.

16:00 h: Oración de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia .

. 20:00 h: Encuentro multitudinario con comunidades religiosas y jóvenes en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Miércoles 10 de junio

10:00 h: Visita a la cárcel «Brians 1» .

. 12:00 h: Oración del Santo Rosario en la Abadía de Nuestra Señora de Montserrat , donde el Papa comerá con la comunidad benedictina. El monasterio alberga la imagen de la Virgen de Montserrat —»La Moreneta»—, patrona de Cataluña.

, donde el Papa comerá con la comunidad benedictina. El monasterio alberga la imagen de la Virgen de Montserrat —»La Moreneta»—, patrona de Cataluña. 16:00 h: Encuentro con realidades de caridad y asistencia diocesanas en la iglesia de San Agustí .

. 19:30 h: El acto central tendrá lugar en la Sagrada Familia, donde el Papa presidirá la inauguración oficial de la Torre de Jesucristo, que será la estructura más alta de la basílica, en el marco del centenario de la muerte de Gaudí.

Visita del Papa a Canarias

La etapa final del viaje comenzará el jueves 11 de junio con el aterrizaje del avión en la base aérea de Gando, en Gran Canaria. La visita a las islas tendrá una marcada dimensión humanitaria y migratoria y es la primera vez que un Papa visita el archipiélago canario.

Jueves 11 de junio

8:30 h: Salida desde Barcelona hacia Las Palmas de Gran Canaria.

10:50 h: Llegada a la base aérea de Gando.

11:40 h: El primer acto será en el Puerto de Arguineguín , donde el Papa mantendrá un encuentro con personas migrantes y trabajadores de emergencia, poniendo la acogida humanitaria en el centro del viaje.

, donde el Papa mantendrá un y trabajadores de emergencia, poniendo la acogida humanitaria en el centro del viaje. 18:30 h: Misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria.

Viernes 12 de junio

8:30 h: Salida desde Gran Canaria a Santa Cruz de Tenerife.

9:10 h: Llegada al Aeropuerto Tenerife Norte.

10:10 h: Encuentro con las realidades de integración de los migrantes en la Plaza del Cristo de La Laguna .

. 12:15 h: Misa multitudinaria en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Cierre oficial del viaje apostólico.

Cierre oficial del viaje apostólico. 15:00 h: Salida desde el aeropuerto de Tenerife Norte hacia Roma.

20:10 h: Llegada al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino.

Las cifras del viaje apostólico de León XIV a España

6 días de viaje (del 6 al 12 de junio de 2026)

de viaje (del 6 al 12 de junio de 2026) 4 ciudades: Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife

Madrid, Barcelona, Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife 5 diócesis visitadas

visitadas 21 actos oficiales confirmados

oficiales confirmados Cerca de 2.500 km recorridos

recorridos Primera visita papal a Madrid en 15 años

Primera vez que un Papa habla ante las Cortes Españolas

Primera visita papal al archipiélago canario

Dónde ver la visita del Papa León XIV a España por televisión y online

Todos los actos centrales del viaje apostólico podrán seguirse en directo y de forma gratuita. Telemadrid retransmitirá los actos de Madrid, mientras que TV3 cubrirá los de Barcelona y la Sagrada Familia. Para el resto de España, 13TV y COPE ofrecerán cobertura completa de todos los actos. La plataforma RTVE Play también emitirá en directo los actos más multitudinarios. Para quienes estén fuera de España, el canal de YouTube del Vaticano (Vatican News) retransmitirá en directo y en diferido todos los actos oficiales del viaje, con señal internacional disponible desde cualquier dispositivo con acceso a internet.

Cómo llegar a los actos del Papa León XIV en Madrid: transporte público y cortes de tráfico

La Plaza de Cibeles y los alrededores del Estadio Santiago Bernabéu serán los principales focos de afluencia durante los días 6 y 7 de junio. El Ayuntamiento de Madrid habilitará cortes de tráfico en el centro de la ciudad y reforzará el servicio de metro y autobús urbano para facilitar el acceso. Se recomienda acudir en transporte público y evitar el vehículo privado. Las líneas de metro más cercanas a Cibeles son la L2 (Banco de España) y la L4 (Retiro). Para la zona del Bernabéu, la L10 (Santiago Bernabéu) es la opción más directa. El dispositivo de seguridad incluirá 50 pantallas gigantes distribuidas por la ciudad para que los fieles que no puedan acceder a los recintos puedan seguir los actos en directo.

Cuánto cuesta la visita del Papa León XIV a España y quién la financia

El coste total del viaje apostólico del Papa León XIV a España supera los 15 millones de euros, financiados a través de cinco niveles de patrocinio que van desde los 1.000 euros hasta el millón de euros. El dispositivo logístico incluye 50 pantallas gigantes, 6.000 servicios sanitarios portátiles, 8.000 copones para la comunión en la Misa del Corpus y más de 16.000 voluntarios inscritos solo en Madrid. La financiación es mixta: una parte corre a cargo de la Iglesia española, otra de patrocinadores privados y otra de las administraciones públicas de las ciudades anfitrionas.