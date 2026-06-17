Prohens exige explicaciones a Marlaska por el «coladero» de las cartas de invitación a inmigrantes destapado por OKBALEARES

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha exigido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras las informaciones publicadas en exclusiva por OKBALEARES que apuntan a que la Policía Nacional estaría autorizando prácticamente todas las cartas de invitación que se tramitan en las Islas sin realizar las comprobaciones e investigaciones que tradicionalmente acompañaban a este procedimiento.

La líder autonómica reaccionó a través de su cuenta oficial de Twitter, donde mostró su preocupación por unas prácticas que, de confirmarse, supondrían una relajación de los controles de Extranjería previstos en la normativa vigente. «Desde el Govern exigimos explicaciones ante estas informaciones que denuncian instrucciones a la Policía Nacional para autorizar cartas de invitación sin realizar comprobaciones destinadas a evitar fraudes o incumplimientos de la normativa de extranjería», afirmó Prohens.

La presidenta balear vinculó directamente esta situación con la creciente crisis migratoria en Baleares. «Ante la crisis migratoria que vivimos, no es admisible que el Gobierno de España no aplique los mecanismos a su disposición para evitar la entrada de personas inmigrantes en situación irregular y mire hacia otro lado», señaló.

Prohens fue aún más contundente al relacionar estas denuncias con el fuerte incremento de llegadas irregulares registrado en la ruta migratoria entre Argelia y Baleares durante los últimos años. «Y después algunos se extrañan de que sea la ruta que más crece de Europa», añadió.

Las declaraciones de la presidenta se producen después de que OKBALEARES publicara las denuncias realizadas por fuentes próximas a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y representantes sindicales, quienes aseguran que los agentes estarían recibiendo instrucciones para aprobar de forma sistemática las solicitudes de cartas de invitación sin efectuar verificaciones sobre la situación de los solicitantes o de las personas invitadas.

El Partido Popular de Baleares también se hizo eco de la información y elevó el tono de las críticas contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. «Fuentes próximas a Extranjería aseguran que la Policía recibe instrucciones para autorizar las cartas de invitación sin hacer las comprobaciones pertinentes», señaló la formación en sus redes sociales.

«Sánchez ha convertido Baleares en un coladero migratorio»

Los populares fueron más allá y responsabilizaron directamente al Gobierno central de la situación migratoria que atraviesa el archipiélago. «Sánchez ha convertido Baleares en un coladero migratorio. Un desgobierno que pagamos todos», afirmaron.

La polémica gira en torno a un procedimiento administrativo que permite acreditar que un ciudadano extranjero dispone de alojamiento durante su estancia en España. Según las fuentes consultadas por OKBALEARES, durante las últimas semanas se habrían eliminado en la práctica los informes de convivencia, las verificaciones domiciliarias y otras comprobaciones destinadas a detectar posibles fraudes o incumplimientos de la Ley de Extranjería.

Los representantes sindicales y diversos agentes de Extranjería consideran especialmente preocupante que esta supuesta flexibilización de los controles se produzca en Baleares, una de las comunidades autónomas más afectadas por la inmigración irregular procedente del norte de África.

Tras la reacción pública de la presidenta del Govern, la presión política se traslada ahora al Ministerio del Interior, que deberá aclarar si existe alguna instrucción formal que haya modificado los criterios de concesión de las cartas de invitación para extranjeros y explicar los motivos de un cambio que ha generado inquietud tanto en los cuerpos policiales como en las instituciones autonómicas.