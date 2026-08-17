Terror en Palma: dos niños, a punto de caer desde un tercer piso mientras su abuelo dormía la siesta

Terror en Palma después de que dos niños de corta edad fueran encontrados en una situación de extremo peligro a tres pisos de altura. Los menores se encontraban en el exterior de la vivienda, sobre una estrecha cornisa y con las piernas colgando hacia el vacío, cuando varios vecinos alertaron a la Policía Nacional.

La escena provocó momentos de enorme tensión. Cuando los agentes llegaron al lugar, pudieron comprobar que los dos pequeños estaban andando por encima de una cornisa estrecha, a varios metros del suelo. En un momento especialmente angustioso, el mayor de los niños llegó a realizar un amago de caída, aumentando el temor de que cualquiera de los dos pudiera precipitarse al vacío.

Los vecinos llevaban un tiempo intentando contactar con alguien en el interior de la vivienda, pero nadie respondía a la puerta. Ante el peligro inminente, los agentes solicitaron apoyo y comenzaron a buscar rápidamente una forma de acceder al inmueble y poner a los menores a salvo.

Mientras uno de los policías trataba de acceder a la zona inferior de la finca para colocar objetos acolchados que pudieran amortiguar una posible caída, otro agente consiguió situarse cerca de los niños desde una ventana del patio interior del tercer piso. Desde allí comenzó a hablar con ellos e intentar convencerlos de que regresaran al interior de la vivienda.

El agente tuvo que actuar con extrema precaución. Cualquier movimiento en falso podía acabar en una tragedia. Durante varios minutos, consiguió mantener la atención de los pequeños y ganarse su confianza hasta lograr que siguieran sus indicaciones.

Finalmente, los niños comenzaron a dirigirse hacia el interior del domicilio. El policía los fue guiando de manera tranquila y ordenada para evitar que pudieran tropezar entre ellos y caer al vacío. Los dos menores consiguieron ponerse a salvo.

Pero la intervención policial todavía no había terminado. Mientras un agente hablaba con los pequeños, otro policía nacional consiguió descolgarse por la fachada desde la vivienda de un vecino y acceder directamente al domicilio.

Una vez dentro, el agente pudo hacerse cargo de los dos menores y comprobar que se encontraban a salvo. Fue entonces cuando apareció el abuelo, quien, según la información facilitada por la Policía Nacional, manifestó que se había levantado de la siesta.

Los agentes localizaron posteriormente a los progenitores de los niños. Los padres acudieron al domicilio para hacerse cargo de sus hijos y explicaron que habían dejado a los menores al cuidado de su abuelo. Tras valorar la situación y el grave peligro para la vida de los dos niños, los agentes procedieron a detener al abuelo como presunto autor de un delito de abandono de menor.

La rápida actuación de los vecinos y de la Policía Nacional en Palma resultó determinante para evitar un desenlace trágico. Los agentes tuvieron que intervenir en cuestión de minutos ante una situación en la que los dos menores se encontraban expuestos a una posible caída desde un tercer piso.

El momento más delicado llegó cuando uno de los pequeños se encontraba caminando por la estrecha cornisa y llegó a hacer un amago de caída. La intervención del agente que consiguió hablar con ellos permitió que ambos regresaran al interior de la vivienda sin sufrir daños.

El rescate terminó así con los menores a salvo, mientras el abuelo fue detenido por un presunto delito de abandono de menor. Una situación que comenzó con la llamada desesperada de unos vecinos y que pudo haber terminado en tragedia si los agentes no hubieran intervenido a tiempo.