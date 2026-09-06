Antonio Banderas alza la voz por Ceuta en unos premios: «Que les permitan volver a su esencia, la de una ciudad en paz»

Si hablamos de caras españolas internacionales y que ponen a nuestro país en el mapa, ese es Antonio Banderas. El actor lleva mucho tiempo siendo protagonista de titulares y, un verano más, ha vuelto a hacerlo desde España. Este año, los Premios Juventud se han celebrado en nuestro país, en el marco de la Starlite Gala, y Banderas ha sido uno de los rostros que se ha subido al escenario. Durante la gala, el actor ha recibido el premio Agente de Cambio y ha pronunciado uno de los discursos más largos de la noche. En esos cinco minutos, ha tenido tiempo para hablar de muchos temas y uno de ellos ha sido la situación que atraviesa Ceuta.

Durante su paso por la alfombra roja de la gala, el actor no ha dudado en atender a la prensa. Antes de recoger el premio y ofrecer un largo discurso, Banderas ha hablado de una de sus principales preocupaciones: la libertad. «Estos años estoy muy preocupado, aparte de levantar el teatro, que es el proyecto de mi vida realmente. ¿Por qué? Estoy muy preocupado con la libertad personal, con ser libre. Cada vez cuesta más dar opiniones, cada vez cuesta más mantener tu personalidad», ha afirmado. Como siempre, Málaga ha estado muy presente en sus palabras, ya que es la tierra que le vio nacer, crecer y donde ahora reside. Los compañeros de prensa le han preguntado a quién iba a dedicar el premio y el actor ha respondido: «Esta noche lo tengo pensado para el escenario, pero creo que lo podéis intuir… Cosas que están pasando cerca de aquí».

Cuando ha llegado el momento de escuchar su nombre y subir al escenario, se ha podido ver a un Antonio Banderas agradecido, sin corbata ni pajarita y con un aspecto muy relajado. El actor ha comenzado su discurso poniendo el foco precisamente en esa preocupación que ya había adelantado minutos antes ante los medios: «Estoy muy preocupado con la libertad personal, porque ser libre cuesta. Cada vez cuesta más dar opiniones, cuesta más mantener tu personalidad. Da miedo, porque cada vez que dices algo, hay un rebote emocional en las redes que te vuelve loco».

Siguiendo con su discurso, el protagonista de El Zorro ha reivindicado también la importancia de refugiarse en el arte, la lectura y la cultura para tener una vida más plena. «El peligro de la libertad individual es la agresión que ha de sufrir al tener la capacidad para hacer frente a los que no les conviene que tengas opinión libre o que tengas esa resistencia a ser manipulado», ha añadido. Unas palabras en las que Banderas ha puesto sobre la mesa la presión que, a su juicio, puede existir a la hora de expresar públicamente una opinión.

Pero el momento más esperado de su intervención ha llegado al final. Antonio Banderas ha cumplido la promesa que había hecho horas antes sobre la alfombra roja y ha dedicado el reconocimiento a una tierra que se encontraba muy cerca del lugar de celebración. «Quiero dedicar este reconocimiento a los ciudadanos de Ceuta, tierra multicultural, tierra multireligiosa, para que les permitan volver a su esencia, la esencia de una ciudad en paz», ha afirmado.

Antonio Banderas también ha querido poner el foco en las nuevas generaciones y en la importancia de que tengan herramientas para formar sus propias opiniones. Un mensaje que ha comenzado hablando de la dificultad de ser libre y que ha terminado mirando directamente hacia Ceuta, cumpliendo así el misterio que él mismo había dejado sobre la alfombra roja.