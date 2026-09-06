Los veterinarios lo tienen claro: las razas de gato que nunca tendría en casa porque sólo dan problemas

Adoptar un gato es una decisión que va mucho más allá de elegir al animal que nos parece más bonito o que mejor encaja con nuestros gustos, ya que cada raza tiene sus propias características, como una determinada estructura facial o un tipo de pelaje en concreto.

Una veterinaria ha puesto el foco en cuatro razas que, según explica, pueden requerir una atención y unos cuidados especiales. ¿Qué problemas pueden esconder estas características y qué deberíamos saber antes de adoptar uno de estos animales?

Las ‘peores’ razas de gatos

En primer lugar, la veterinaria menciona el bengalí, conocido por su pelaje moteado y su naturaleza activa. «De por sí, los gatos sabemos que su punto débil es el riñón. A esto le añadimos que el bengalí todavía más está predispuesto a padecer enfermedades de riñón, como la enfermedad renal poliquística. Es una enfermedad donde muchos quistes se forman en el riñón, afectando así a su filtración y funcionalidad, reduciendo la calidad y esperanza de vida», explica.

Otra de las razas que no recomienda adoptar como mascota es el sphynx, ya que «tiene muchísimos problemas dermatológicos por su falta de pelo». «La producción de grasa de la piel de estos animales está triplicada. En ausencia del pelo, tiene que producir alguna otra sustancia que le proteja la piel. Debemos tener en cuenta que los problemas dermatológicos, infecciones cutáneas y acné felino están muy presentes en esta raza y requieren unos cuidados a diario. Muchas veces, aún cuidándoles a diario la piel, no conseguimos que estén bien. Además, por su genética tan débil, están predispuestos a un listado de enfermedades metabólicas».

Asimismo, menciona el scottish fold, una raza muy fácil de identificar por sus orejas dobladas. Esa característica genética aumenta el riesgo de sufrir osteocondrodisplasia, una enfermedad que genera muchísimo dolor y, además, no tiene cura, sino solamente tratamientos paliativos. Finalmente, la veterinaria del gato persa, que, debido a su síndrome braquicéfalo, puede experimentar problemas respiratorios y oculares, como el síndrome de lagrimeo excesivo, úlceras corneales y estenosis nasal.

Gato persa

El persa es una raza de gatos muy antigua y, al igual que ocurre con otras razas de larga historia, sus orígenes no están del todo claros. En el siglo XVI ya existían gatos de pelo largo en Italia, animales que habían llegado al país procedentes de Asia. Más adelante, en el siglo XVIII, Pietro della Valle llevó a Italia un gato procedente de Persia con la intención de incorporarlo a un programa de crianza.

Aquel ejemplar podría haber sido el denominado en Persia como «gato de las arenas». Aproximadamente un siglo después, Nicolas de Pereisc consiguió algunos ejemplares de gatos de pelo largo procedentes de Turquía, lugar de origen también del angora turco, otra raza diferente de pelo largo. Durante el siglo XIX, los descendientes de aquellos gatos turcos fueron cruzados con algunos ejemplares procedentes de Italia, dando lugar al origen del persa moderno.

Carácter

Se trata de un animal tranquilo que disfrutan especialmente de los ambientes calmados. Aunque suele mostrarse cariñoso, no demanda mucha atención; de hecho, los persas tienden a ser más independientes que otras razas, aunque siempre están dispuestos a recibir caricias, mimos y muestras de afecto. Generalmente se llevan bien tanto con otras mascotas como con las personas, especialmente cuando se respeta su espacio. En cuanto a su comportamiento, destacan por ser inteligentes y capaces de adaptarse a diferentes situaciones, siempre que éstas no alteren su rutina.

El desarrollo del gato persa suele ser más lento que el de otras razas, y continúa creciendo y desarrollándose hasta aproximadamente los 18 o 24 meses. Esta maduración más tardía también se en su comportamiento. Durante los primeros meses de vida se suelen mostrar más juguetones y activos, pero conforme alcanzan la edad adulta van adquiriendo y consolidando un carácter más tranquilo y apacible.

Salud

En líneas generales, es una raza saludable, pero presentar cierta predisposición a determinadas condiciones de salud. Entre las más habituales se encuentra la enfermedad renal poliquística, que provoca la aparición de quistes en los riñones. Por otro lado, debido a la forma achatada de su rostro, los gatos persas pueden presentar dificultades para respirar. A esto hay que sumar que sus grandes ojos son más susceptibles a sufrir irritaciones o infecciones. Finalmente, los gatos persas pueden desarrollar problemas en los dientes si no reciben los cuidados adecuados.