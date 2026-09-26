La reflexión de Alfonso X el Sabio sobre la justicia: «Los que dejan al rey errar a sabiendas, merecen pena como traidores»

Alfonso X de Castilla (Toledo, 23 de noviembre de 1221 – Sevilla, 4 de abril de 1284) fue llamado el Sabio por la beneficiosa política económica y la gran obra literaria, científica e histórica que se le reconoce. También se reconoció su labor como astrónomo e incluso llegó a publicar las famosas Cantigas de Santa María, que fue un manuscrito en galaicoportugués. Además de por su buen hacer como rey de Castilla y de los demás reinos intitulados entre 1252 y 1284, Alfonso X el Sabio ha sido recordado por un sinfín de frases que han servido como legado.

«Los que dejan al rey errar a sabiendas, merecen pena como traidores». Esta es la última reflexión viral que se le atribuye a un Alfonso X el Sabio, que dejó un gran legado cultural, jurídico y lingüístico como rey de Castilla. Durante su mandato, se puso al mando de la famosa Escuela de Traductores de Toledo que tradujeron al romance (castellano) y al latín obras importantes de la historia de la humanidad. También abogó por la oficialización del castellano como lengua oficial del país y promovió textos como la Estoria de España.

En el marco jurídico, redactó Las Siete Partidas, que fueron la base del derecho hispánico durante siglos, y en el campo de la ciencia impulsó las tablas astronómicas alfonsíes. Por ello, en el año 1935, se reconoció su labor como astrónomo, bautizando en su honor el cráter lunar Alphonsus. En materia económica, reformó la moneda, la hacienda y concedió numerosas ferias, además de crear el Concejo de la Mesta.

Las mejores frases de Alfonso X el Sabio

«Los que dejan al rey errar a sabiendas, merecen pena como traidores», esta es la reflexión de Alfonso X el Sabio que hace referencia al deber de la lealtad, la complicidad por el silencio y la dimensión de la justicia. Esta es la reflexión viral de Alfonso X el Sabio a la que se unen un sinfín de frases que han servido como legado a las generaciones futuras y que exponemos a continuación: