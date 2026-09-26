En 1983, una empresa de videojuegos tiró camiones llenos de cartuchos a un vertedero: en 2014 se recuperaron más de mil ejemplares y se vendieron por un pastizal

Atari es una de las empresas más importantes de la historia de los videojuegos, que es protagonista de una historia que parece que ha tenido final feliz y que ha sido viral en las últimas semanas. Todo tiene que ver con el abandono de miles de videojuegos en un contenedor que ahora se han vendido por miles de dólares. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la historia viral de los videojuegos que fueron desenterrados para venderse como auténticas reliquias.

Antes de entrar de lleno en la historia, hay que contar la historia de su protagonista, que es Atari, una de las empresas pioneras en el mundo de los videojuegos. Creada en el año Los Gatos (California) en 1972, Nolan Bushnell y Ted Dabney pusieron en todo el mundo las famosas máquinas recreativas con uno de los juegos más importantes y jugados de la historia: el Pang. Además, también sacó al mercado la Atari 2060 en 1977, que popularizó los tradicionales juegos de cartuchos, que eran el único modo para disfrutar de las consolas de la época. Con la salida de la nueva consola se creó una adaptación de la película de Steven Spielberg de 1987 que obligaba a la empresa a vender cuatro millones de juegos para recuperar la inversión. Y finalmente no pasó.

En 1983, la popularidad de Atari cayó en picado y el fracaso del videojuego basado en la película de E.T. llevaron a la empresa a la ruina para acabar siendo troceada y quedando en posesión de una compañía francesa que se dedica a hacer juegos retro, hardware clásico renovado y licencias digitales. Ahora, esta empresa se ha hecho viral por una historia curiosa que vino a colación de la gran crisis del videojuego que tuvo lugar en el año 1983, que acabó con la desaparición de la compañía tal y como regía durante esa época.

Del vertedero a ganar miles de euros

Sumidos en unas deudas importantes, en el año 1983 camiones de Atari fueron directos al vertedero de Alamogordo, situado en Nuevo México, para descargar miles de videojuegos E.T. el extraterrestre. Todo ello debido al exceso de inventario de un videojuego que se tuvieron que comer y decidieron que la mejor forma de quitárselo de encima era enterrar cientos de juegos bajo tierra junto a demás material informático. Y con el tiempo lo tuvieron que desenterrar.

Durante años, este entierro de videojuegos fue una especie de leyenda urbana que habitaba en el lugar. Se llegó a decir que Atari había enterrado cientos de miles de cartuchos en la tierra de Nuevo México. Para sorpresa de muchos, en el año 2014 un grupo de especialistas investigó el terreno y dio con miles de juegos que yacían sobre la tierra. En total se recuperaron más de 1.000 juegos que se vendieron en plataformas de venta online por 107.930 dólares, según informó en su día Ars Technica.

Esto quiere decir que cada reliquia de E.T. el extraterrestre se vendió por más de 1.000 dólares, una cantidad pagada por los coleccionistas que se dieron prisa para hacerse con un objeto preciado que estuvo durante décadas enterrado en un vertedero.