Yibing Wu, el rival de Alcaraz en el US Open que comenzó en el tenis para perder peso y es amante de los videojuegos

Hubo un tiempo en que el tenis masculino chino era una nota al pie en el circuito ATP, una asignatura pendiente para una potencia olímpica acostumbrada a dominar el deporte global. Comenzó a tornarse, o al menos lo parecía, cuando Yibing Wu, rival de Alcaraz este viernes el US Open, decidió tomar la raqueta y desafiar tanto a la historia como a su propio historial médico.

Anunciado como una promesa fulgurante tras conquistar el individual y dobles en el US Open Junior de 2017, alcanzando el número uno del mundo juvenil, la carrera de Wu descarriló antes de despegar. Entre 2019 y 2021, un calvario de lesiones en el codo, la espalda y el hombro lo apartó de las pistas, enviándolo al ostracismo del ranking mundial, más allá del puesto 1.800. Sin embargo, su regreso en 2022 fue fulgurante.

Tras escalar posiciones en el circuito Challenger y alcanzar la tercera ronda del US Open, Wu firmó la gesta de su vida en febrero de 2023. En el ATP 250 de Dallas, el tenista de Hangzhou derrotó al top 10 Taylor Fritz y salvó cuatro puntos de partido ante John Isner en una final agónica, convirtiéndose en el primer chino en la historia en levantar un título ATP. La hazaña catapultó su ranking hasta el puesto 54 del mundo.

Sobre la pista, Wu es la definición del tenista moderno de superficie rápida. Desde el fondo de la cancha, despliega un tenis directo y asfixiante. Se posiciona dentro de la línea para golpear la bola en la subida, robándole segundos vitales de reacción al adversario. Con un revés a dos manos impecable, una movilidad felina y un resto agresivo, el tenista chino no solo compite, sino que impone las condiciones del intercambio.

Los inicios de Wu fueron por salud. «Empecé a jugar al tenis cuando tenía cuatro años. Comencé porque tenía que perder peso. Pero comencé por bádminton, aunque tuve que dejarlo porque la red era demasiado alta para mí. Me dieron el consejo de creer en mí mismo y hacer las cosas con confianza y ahora estoy aquí. Soy una persona bastante tranquila, me gusta pasar tiempo solo en la habitación viendo vídeos o jugando a videojuegos», cuenta en una entrevista con la ATP. Ahora, ante Alcaraz y el Grand Manzana, pretende seguir rompiendo el techo de cristal asiático.