Inconsciencia sobre dos ruedas: una copiloto de una moto cruza el centro de Palma sentada de lado para anteponer su elegancia

Un insólito e imprudente episodio tuvo lugar en pleno centro de Palma, concretamente en la Avenida Alemania, justo frente a la sede de los juzgados. Una de las vías con mayor densidad de tráfico de la capital balear fue el escenario de una maniobra tan peculiar como peligrosa que puso en jaque la seguridad vial de sus propios implicados.

Según recogen las imágenes difundidas por OKBALEARES, la copiloto de una motocicleta realizaba el trayecto sentada con las dos piernas orientadas hacia el mismo lado del vehículo, la clásica postura denominada «estilo amazona», una práctica completamente prohibida por la legislación actual. Durante el recorrido por esta concurrida zona urbana, la mujer no mostró preocupación alguna por el riesgo real al que se exponía tanto ella como la persona que conducía.

La imprudencia no pasó desapercibida para quienes circulaban a su alrededor. Un conductor decidió grabar con su teléfono móvil la escena mientras conducía detrás de los protagonistas.

Cabe recordar que el Reglamento General de Circulación prohíbe de forma taxativa viajar como pasajero en una motocicleta manteniendo las dos piernas hacia el mismo flanco, debido al alto riesgo de siniestralidad que conlleva. La normativa estatal establece, con carácter obligatorio, que el acompañante debe sentarse a horcajadas, es decir, con una extremidad a cada lado del vehículo— y con los pies firmemente apoyados en los estribos o reposapiés laterales correspondientes.

El fundamento de esta regla radica en la física propia de la conducción de estos vehículos. Según especifican las normas viales, las motocicletas se dirigen y controlan mediante el equilibrio y la inclinación del chasis. Al sentarse de lado, se desplaza por completo el centro de gravedad hacia un solo perfil de la máquina. Esto obliga al conductor a compensar esa fuerza de manera constante y artificial, lo que dificulta enormemente trazar las curvas con normalidad o, incluso, mantener la línea recta de forma segura.

A este problema de estabilidad se suma la total desprotección del propio ocupante. Al prescindir de la postura a horcajadas, el acompañante pierde la capacidad de sujetarse firmemente con los muslos y las rodillas ante una frenada de emergencia o una aceleración brusca. Bajo estas condiciones, cualquier bache, imperfección en el asfalto o giro imprevisto provocaría una caída inmediata a la calzada debido a la ausencia absoluta de un punto de apoyo simétrico.

Por todo ello, circular bajo esta modalidad está catalogado como una infracción y acarrea severas sanciones económicas para el conductor del vehículo.