Sorpresa en una autopista de Mallorca: pone en riesgo su vida yendo de paquete en moto para priorizar su glamour

La autopista de Inca, reconocida como una de las arterias viales más transitadas de Mallorca, se convirtió recientemente en el escenario de una surrealista y temeraria escena que puso en grave riesgo la integridad física de sus protagonistas. Una acompañante que viajaba a bordo de una motocicleta fue captada circulando de una forma tan peculiar como estrictamente prohibida por la normativa vigente.

Tal y como se puede observar en las imágenes que ofrece por OKBALEARES, la copiloto se posicionó con ambas piernas hacia un único lado del vehículo, una postura conocida históricamente como «estilo amazona». A lo largo de todo el trayecto, mantuvo esta posición sin mostrar aparente preocupación por el evidente peligro que dicha acción representaba, tanto para su propia vida como para la del piloto que manejaba el vehículo de dos ruedas.

Como era de esperar, la escena no tardó en captar la atención del resto de conductores que compartían la vía en ese momento. Uno de los testigos decidió registrar el insólito episodio con su teléfono móvil y, al alcanzar la altura del ciclomotor para adelantar al grupo, no dudó en recriminarles su actitud espetándoles un contundente: «¡Estáis locos!».

Cabe recordar que el Reglamento General de Circulación prohíbe de forma taxativa viajar como pasajero en una motocicleta manteniendo las dos piernas hacia el mismo flanco, debido al alto riesgo de siniestralidad que conlleva. La normativa estatal establece, con carácter obligatorio, que el acompañante debe sentarse a horcajadas, es decir, con una extremidad a cada lado del vehículo— y con los pies firmemente apoyados en los estribos o reposapiés laterales correspondientes.

El fundamento de esta regla radica en la física propia de la conducción de estos vehículos. Según especifican las normas viales, las motocicletas se dirigen y controlan mediante el equilibrio y la inclinación del chasis. Al sentarse de lado, se desplaza por completo el centro de gravedad hacia un solo perfil de la máquina. Esto obliga al conductor a compensar esa fuerza de manera constante y artificial, lo que dificulta enormemente trazar las curvas con normalidad o, incluso, mantener la línea recta de forma segura.

A este problema de estabilidad se suma la total desprotección del propio ocupante. Al prescindir de la postura a horcajadas, el acompañante pierde la capacidad de sujetarse firmemente con los muslos y las rodillas ante una frenada de emergencia o una aceleración brusca. Bajo estas condiciones, cualquier bache, imperfección en el asfalto o giro imprevisto provocaría una caída inmediata a la calzada debido a la ausencia absoluta de un punto de apoyo simétrico.

Por todo ello, circular bajo esta modalidad está catalogado como una infracción y acarrea severas sanciones económicas para el conductor del vehículo.