Cazan a un conductor circulando por Palma con un flotador hinchable más grande que su moto

Las carreteras de la ciudad de Palma volvieron a ser escenario de una peligrosa temeridad el pasado domingo. Los conductores que circulaban por la zona no salían de su asombro al presenciar una insólita escena a plena luz del día: un motorista fue cazado cometiendo una grave imprudencia al circular transportando un colchón hinchable de playa cuyas dimensiones eran, de forma visible, incluso más grandes que su propia moto.

El surrealista episodio ocurrió en la siempre concurrida Avenida Gabriel Roca, justo frente al Palacio de Congresos de la capital balear. Al parecer, el conductor no encontró otra forma de llevarse el gigantesco colchón (que ya iba completamente inflado listo para su uso) a la playa.

Su solución improvisada fue colgarlo como pudo en alguna parte de la moto, desafiando a la seguridad vial por el evidente peligro que conllevaba esta ocurrencia tanto para su propia integridad como para la del resto de los usuarios de la vía.

Tal y como se puede apreciar en el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES, el individuo se dirigía en ese momento hacia la playa de Ca’n Pere Antoni o, peor aún, hacia la autopista de Llucmajor. Mientras avanzaba, el colchón sobresalía considerablemente por la parte izquierda de la moto. El invento se convirtió en una carga peligrosa con un «efecto vela» brutal, lista para soltarse, desplazarse o provocar una caída en cualquier viraje.

La normativa es clara en este asunto y dice que la carga siempre debe ir correctamente sujeta, no puede comprometer la estabilidad del vehículo y jamás debe sobresalir de forma peligrosa ni tapar luces, matrícula o intermitentes.

Para evitar situaciones de riesgo innecesarias, la opción más segura y recomendable en estos casos es siempre la misma: desinflar el colchón, plegarlo adecuadamente y transportarlo en una mochila, baúl o bolsa.