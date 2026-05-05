Cazado circulando con su silla de ruedas por la autopista del aeropuerto de Palma: «¡Es de chiste!»

Incredulidad total en la autopista Palma-Llucmajor (Ma-19), una de las más transitadas de toda Mallorca. Una mujer grabó con su teléfono móvil una escena surrealista que puso en jaque todas las normas de seguridad vial: un hombre circulando con su silla de ruedas eléctrica como su fuera un vehículo más.

Los hechos ocurrieron en la tarde del pasado sábado cuando el varón fue ‘cazado’ en el preciso instante en el que se incorporaba a la autopista en dirección al aeropuerto de Palma desde la salida de la Vía de Cintura. Tal y como se puede apreciar en las imágenes que ofrece OKBALEARES, el hombre va a velocidad extremadamente reducida, muy por debajo de los 60 kilómetros por hora mínimos exigidos, y ralentizando el tráfico.

A pesar del peligro que conlleva, el individuo que viaja con su vehículo de movilidad personal no tiene reparo alguno en compartir espacio con otros coches y motocicletas que iban a una velocidad mucho más alta. Sin ningún tipo de protección, como casco o cinturón de seguridad, cualquier impacto de un vehículo pesado podría haber resultado fatal.

La reacción de los testigos directos fue de absoluto estupor. La mujer que grabó el vídeo desde el asiento del copiloto no podía dar crédito a lo que presenciaba: «¡Lo que no pasa en Mallorca, no pasa en ningún sitio! Es alucinante, de chiste, lo nunca visto», exclamaba mientras registraba la infracción.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que las sillas eléctricas son consideradas «vehículos para personas con movilidad reducida» y se rigen por unas normas específicas.

Según la normativa, deben circular por la acera, pero hay excepciones. En algunos casos estos vehículos para personas con movilidad reducida pueden circular por la calzada sólo cuando no existe una acera o si la acera está en muy mal estado, pero nunca por una autopista.

El incumplimiento de estas normas puede derivar en sanciones. La DGT establece multas para aquellos que circulen de manera negligente o peligrosa con una silla de ruedas eléctrica, pero la cantidad económica a pagar puede varias según la gravedad que se cometa por parte del conductor.