Un conductor siembra el caos al circular en dirección contraria por la autopista del aeropuerto de Palma

Un conductor algo despistado ha sembrado el caos en plena madrugada al circular en dirección contraria por la autopista del aeropuerto de Palma. Según varios testigos, el individuo se incorporó erróneamente a la vía desde Son Sant Joan y continuó circulando varios kilómetros por el carril de la derecha.

Los hechos han ocurrido sobre las 05:20 horas de esta pasada madrugada. La escena fue presenciada y grabada por un vigilante de seguridad, que decidió alertar con su linterna al resto de conductores de que un vehículo que estaba yendo en contra dirección se aproximaba peligrosamente, evitando posiblemente una tragedia de consecuencias nefastas.

Cabe mencionar que conducir en sentido contrario al tránsito está considerado una infracción muy grave que puede acarrear multas económicas de hasta 500 euros, además de la retirada de seis puntos del carnet de conducir. La DGT recuerda que conducir en dirección contraria supone un alto riesgo para la seguridad vial y aumenta significativamente el riesgo de colisiones frontales.

La Policía ya está trabajando para identificar al conductor y proceder a su imputación por un presunto delito de conducción temeraria con riesgo para las personas, por lo que podría ser condenado a una pena de seis meses a dos años y la privación del derecho a conducir por un período de uno a seis años.

Una escena parecida ocurrió hace unos pocos meses en esta misma autopista, cuando un conductor kamikaze circuló en dirección contraria y a alta velocidad. Los hechos también ocurrieron en plena madrigada, a las 03:30 horas, a la altura de la antigua fábrica de Coca-Cola y actual complejo Motorworld Mallorca.

En el vídeo al que tuvo acceso OKBALEARES se puede ver a un vehículo de color blanco por el carril izquierdo poniendo las luces largas para avisar a los coches que le vienen de frente.

El conductor pone en serio peligro tanto a él mismo como al resto de usuarios de la vía. De hecho, en un momento del vídeo está muy cerca de impactar frontalmente contra otros dos coches, que se ven obligados a realizar una rápida maniobra para esquivar el coche y evitar un fuerte accidente.