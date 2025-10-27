Un conductor siembra el pánico circulando en dirección contraria por la autopista del aeropuerto de Palma

Un conductor kamikaze ha sembrado el pánico durante la madrugada de este lunes al circular en dirección contraria y a alta velocidad en la autopista del aeropuerto de Son Sant Joan de Palma.

Los hechos han ocurrido a las 3:30 horas a la altura de la antigua fábrica de Coca-Cola y actual complejo Motorworld Mallorca. En el vídeo al que ha tenido acceso OKBALEARES se puede ver a un vehículo de color blanco por el carril izquierdo poniendo las luces largas para avisar a los coches que le vienen de frente.

El conductor pone en serio peligro tanto a él mismo como al resto de usuarios de la vía. De hecho, en un momento del vídeo está muy cerca de impactar frontalmente contra otros dos coches, que se ven obligados a realizar una rápida maniobra para esquivar el coche y evitar un fuerte accidente.

La Policía ya está trabajando para identificar al conductor y proceder a su imputación por un presunto delito de conducción temeraria con riesgo para las personas, por lo que podría ser condenado a una pena de seis meses a dos años y la privación del derecho a conducir por un período de uno a seis años.

Cabe mencionar que conducir en sentido contrario al tránsito está considerado una infracción muy grave que puede acarrear multas económicas de hasta 500 euros, además de la retirada de seis puntos del carnet de conducir. La DGT recuerda que conducir en dirección contraria supone un alto riesgo para la seguridad vial y aumenta significativamente el riesgo de colisiones frontales.

Hace un mes Palma ya vivió otro momento de pánico por un conductor kamikaze al volante de un camión robado. El hombre circuló a gran velocidad causando múltiples destrozos a su paso.

El propietario de un pequeño camión perteneciente a una empresa de metalurgia y refrigeración industrial realizaba tareas de descarga en la parte trasera del vehículo cuando, de forma repentina, un hombre -de nacionalidad extranjera, según testigos- aprovechó el descuido para subirse a la cabina y arrancar el motor.

Al percatarse de la situación, el dueño del camión trató de impedir el robo e intentó detener al ladrón, lo que desencadenó un breve forcejeo. Sin embargo, el asaltante logró zafarse y huir con el vehículo, iniciando así una peligrosa huida por varias calles de Palma.

Uno de los momentos más críticos del suceso tuvo lugar en la calle Safareig, en las inmediaciones de una oficina de Correos, donde el camión colisionó con varios turismos. Un vigilante de seguridad que se encontraba fuera de servicio fue testigo del incidente y alertó de inmediato a la Policía Local de Palma, facilitando información crucial: la matrícula del vehículo y una descripción física detallada del conductor.