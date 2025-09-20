Un conductor kamikaze siembra el pánico en Palma con un camión robado circulando en sentido contrario

Las calles de Palma vivieron momentos de auténtico pánico a primera hora de este sábado, cuando un conductor kamikaze, al volante de un camión robado, circuló a gran velocidad en dirección contraria, causando múltiples destrozos a su paso. El individuo, cuya identidad aún no ha sido revelada oficialmente, se encuentra actualmente en busca y captura por parte de las fuerzas de seguridad.

Los hechos han tenido lugar a primera hora de este sábado en Palma. El propietario de un pequeño camión perteneciente a una empresa de metalurgia y refrigeración industrial realizaba tareas de descarga en la parte trasera del vehículo cuando, de forma repentina, un hombre —de nacionalidad extranjera, según testigos— aprovechó el descuido para subirse a la cabina y arrancar el motor.

Al percatarse de la situación, el dueño del camión trató de impedir el robo e intentó detener al ladrón, lo que desencadenó un breve forcejeo. Sin embargo, el asaltante logró zafarse y huir con el vehículo, iniciando así una peligrosa huida por varias calles de Palma.

Testigos presenciales relatan que el camión circulaba a gran velocidad, en sentido contrario, golpeando violentamente a decenas de vehículos estacionados. Algunos aseguran que el individuo parecía no tener control sobre el volante o que podría estar bajo los efectos de sustancias estupefacientes o del alcohol.

Uno de los momentos más críticos del suceso tuvo lugar en la calle Safareig, en las inmediaciones de una oficina de Correos, donde el camión colisionó con varios turismos. Un vigilante de seguridad que se encontraba fuera de servicio fue testigo del incidente y alertó de inmediato a la Policía Local de Palma, facilitando información crucial: la matrícula del vehículo y una descripción física detallada del conductor.

Gracias a esta rápida actuación ciudadana, varias patrullas de la Policía Local desplegaron un operativo por la zona y lograron localizar el camión en un corto período de tiempo. El vehículo fue recuperado en buen estado y entregado nuevamente a su propietario, quien también se desplazó al lugar para colaborar con los agentes.

La investigación, en la que también participa la Policía Nacional, continúa avanzando con rapidez. Las autoridades ya cuentan con imágenes de cámaras de seguridad, así como múltiples testimonios que podrían permitir la identificación y pronta detención del sospechoso.

Fuentes policiales han confirmado al medio OKBALEARES que la operación está muy avanzada y que no se descarta una detención inminente en las próximas horas. Se solicita además la colaboración ciudadana para aportar cualquier información relevante que pueda ayudar a dar con el paradero del conductor.

Mientras tanto, los vecinos afectados por los daños materiales aguardan a que se depuren responsabilidades. Aunque no se han reportado heridos de gravedad, el incidente ha dejado un importante número de vehículos dañados y ha generado gran alarma entre la población.