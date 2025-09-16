Graban a una mujer conduciendo sin dos neumáticos en una autopista de Mallorca

La autopista Palma-Inca ha sido el escenario de un episodio peligroso que se ve muy poco cuando uno conduce. Una mujer de avanzada edad ha sido grabada conduciendo su coche con dos neumáticos de la parte izquierda del vehículo totalmente reventados.

La conductora parece impasible ante tal hecho y no da visos de parar el coche, un Ford de color gris, en ningún momento en el arcén. La mujer prosigue su marcha provocando chispas en la calzada a causa del contacto de la rueda con el suelo ante el asombro del resto de conductores que la van adelantando por la izquierda.

Estas imágenes emitidas por este periódico han sido remitidas a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil para que puedan identificar y localizar a la conductora de este vehículo, que puso en peligro su vida y la del resto de usuarios de la vía.

Según las normas de la Dirección General de Tráfico (DGT), circular con neumáticos en mal estado o que no cumplan la profundidad mínima de 1,6 milímetros conlleva una multa de 200 euros por cada neumático defectuoso, pudiendo ascender hasta un total de 800 euros si los cuatro neumáticos se encuentran en mal estado.

En casos graves en los que si los neumáticos están en condiciones que suponen un peligro inminente para la conducción, la autoridad de tráfico puede inmovilizar el vehículo hasta que los neumáticos se reemplacen por otros en buen estado.

Las causas principales de un neumático en mal estado son un desgaste excesivo (que es cuando el dibujo del neumático está desgastado por debajo del límite legal); por deformaciones o grietas (cortes, abultamientos o grietas en la superficie del neumático); o por falta de homologación (el uso de neumáticos que no cumplen las medidas y características especificadas por el fabricante del vehículo).