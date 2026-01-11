Real Mallorca, ¿dónde vas, triste de ti?

La tonadilla que le cantaban al rey Alfonso XII es perfectamente atribuible al Mallorca: ¿dónde vas, triste de ti? La degradación del equipo no se detiene y tras su derrota de hoy en Vallecas acaba la primera vuelta a un solo punto del descenso, que marca el Valencia. Las sensaciones no pueden ser más negativas, pero a corto plazo no parece que corra peligro el entrenador.

Cuatro minutos le duró a Arrasate el entramado defensivo que había preparado. Fue suficiente con un pase largo de Mendy al extremo, desde donde lo único que tuvo que hacer Álvaro fue levantar la cabeza y advertir que De Frutos le había ganado la espalda a Kumbulla. El resto es fácil de suponer. Todo el trabajo de horas de pizarra hecho añicos a las primeras de cambio.

El gol encarajinó al Rayo, pero no intimidó al Mallorca, que se rehizo y poco a poco fue ganando terreno. Primero llegó en un cabezazo tímido de Samú Costa a las manos de Batalla, pero en su segunda aparición en ataque fue mucho más certero. A los 30 minutos Lato sacó desde la izquierda un centro maravilloso que Muriqi convirtió en gol en el corazón del área. Vuelta a empezar.

El Rayo tuvo el 2-1 casi en la jugada siguiente, pero el balón milagrosamente no entró y eso le dio aire al Mallorca, que mantuvo el equilibrio del partido hasta que, de repente, el árbitro lo interrumpió sacándose de la manga un penalti surrealista de Valjent sobre De Frutos. De nada valieron las protestas justificadas del eslovaco y el VAR tampoco entró en la acción, que era interpretación personal de Martínez Munuera. Desde los once metros Isi volvió a adelantar a los madrileños.

El Rayo volvió a comenzar mejor la segunda parte, pero entre Leo Román y el larguero evitaron el 3-1 en un par de ocasiones, lo que dejó al Mallorca con el resultado en el aire, pero no supo aprovechar ni eso ni la ventaja númerica que le concedió la expulsión de Óscar Valentín a los 80 minutos.

Rayo: Batalla (1), Ratiu (1), Lejeune (2), Mendy (1), Chavarría (1), Pedro Díaz (1), Óscar Valentín (1), Carlos Martín (1), Isi (1), Álvaro (2) y De Frutos (2). Balliu (1) por Ratiu (37′), Espino (1) por De Frutos (68′), Gumbau (1) por Pedro Díaz (68′), Fran Pérez (1) por Carlos Martín (78′), Nteka (1) por Álvaro (80′).

Mallorca: Leo Román (1), Maffeo (0), Valjent (1), Kumbulla (1), Mojica (1), Antonio Sánchez (1), Omar Mascarell (1), Samú Costa (1), Lato (1), Virgili (1) y Muriqi (1). Mateo Joseph (1) por Lato (58′), Sergi Darder (1) por Antonio Sánchez (69′), Pablo Torre (1) por Omar Mascarell (69′), Llabrés (1) por Samú Costa (81′), Abdón (1) por Maffeo (81′).

Árbitro: Martínez Munuera (1). TA De Frutos, Lato, Mojica, Valjent, Maffeo, Pablo Torre. TR Óscar Valentín (79′)

Goles: 1-0. Min.4: De Frutos; 1-1. Min.30: Muriqi; 2-1. Min.41: Isi de penalti

Incidencias: Buena entrada en Vallecas, en el último partido de la primera vuelta.