Nueva plataforma EspaiSalut en Baleares: consulta tu historia clínica y gestiona citas médicas desde el móvil

El Servicio balear de Salud ha dado un paso histórico con la presentación de EspaiSalut, la nueva plataforma digital de salud que centraliza toda la información sanitaria y los trámites médicos en un solo lugar. Gracias a EspaiSalut, los ciudadanos podrán consultar de manera inmediata su historia clínica, gestionar citas médicas y realizar múltiples gestiones sanitarias online desde el portal web espaisalut.ibsalut.es o desde la aplicación móvil disponible para todos los dispositivos.

El director general, Javier Ureña, y el subdirector de Transformación e Innovación en Salud Digital, Miguel Ángel Benito, destacaron que EspaiSalut transforma la relación entre pacientes, profesionales sanitarios y administración, colocando la tecnología al servicio de las personas. La plataforma permite acceder de manera segura a datos personales sensibles, incluyendo informes médicos, resultados de pruebas de laboratorio, radiografías, alergias, voluntades anticipadas y listas de espera para consultas o procedimientos.

Entre sus funcionalidades más destacadas, la tarjeta sanitaria se vuelve totalmente virtual, generando un código QR que facilita la identificación en centros de salud y farmacias. Además, los usuarios podrán renovar la tarjeta, solicitar duplicados o modificar datos personales registrados en el sistema. La gestión de citas médicas y de enfermería se vuelve rápida y flexible, permitiendo ver citas pasadas, pendientes o programar nuevas visitas sin llamadas ni desplazamientos.

El acceso a la historia clínica digital elimina la necesidad de desplazamientos: resultados de análisis, informes médicos, radiografías y otros documentos estarán disponibles al instante. También se podrán consultar todos los medicamentos prescritos, incluyendo tratamientos complejos como anticoagulantes, así como el calendario de dispensación y un buscador de farmacias. Además, se podrán actualizar ciertos datos personales y realizar trámites importantes, como cambiar de profesional sanitario o aportar documentación médica de manera digital.

Para garantizar la máxima seguridad y confidencialidad, EspaiSalut utiliza sistemas de identificación segura como Cl@ve o certificados equivalentes, asegurando que solo los usuarios autorizados y los profesionales sanitarios puedan acceder a la información. La plataforma complementa la atención presencial, liberando tiempo de los profesionales para centrarse en la asistencia sanitaria directa, mientras los usuarios realizan gestiones administrativas de forma autónoma.

EspaiSalut incluye vídeos explicativos, preguntas frecuentes, noticias de interés e información legal, y fomenta la comunicación bidireccional, permitiendo enviar quejas, sugerencias o agradecimientos. Próximamente, incorporará canales como correo electrónico, mensajería instantánea y asistencia virtual. La web y la app estarán disponibles en catalán, castellano, inglés y alemán, garantizando accesibilidad para residentes y turistas.

Este lanzamiento supone un hito en la transformación digital sanitaria de Baleares, promoviendo un modelo de atención proactivo, personalizado y centrado en la persona. La plataforma es evolutiva y permitirá en el futuro la Plataforma de Atención Digital Personalizada, que facilitará seguimiento remoto, nuevos canales de comunicación y un acompañamiento digital integral de los pacientes.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 2.468.733,46 euros, parcialmente financiado con fondos europeos Next Generation EU (aportación de 1.653.563,51 €), y forma parte del Plan Estratégico de Transformación, Innovación y Salud Digital 2025-2029, consolidando a Baleares como una región pionera en sanidad digital e innovación tecnológica.

Según el Govern balear, con EspaiSalut, la salud digital deja de ser un futuro lejano y se convierte en una realidad inmediata, poniendo la información y servicios sanitarios al alcance de todos de manera ágil, segura y humana.