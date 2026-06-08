Pánico en las calles de Palma: intenta degollar a un joven con un cuchillo de sierra pero una capucha evita la tragedia

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares acogerá este lunes, 8 de junio, a partir de las 10:00 horas, el juicio contra un hombre de nacionalidad española acusado de un violento ataque en la vía pública. El procesado se enfrenta a una petición de 14 años de cárcel por, presuntamente, intentar degollar sin motivo alguno y sin mediar palabra a un peatón que paseaba por las calles de Palma.

Los hechos ocurrieron en plena madrugada del pasado 2 de noviembre de 2024. Alrededor de las 04:00 horas, el acusado presuntamente aprovechó la total ausencia de testigos en la calle para aproximarse a la víctima por la espalda. Utilizando un cuchillo de sierra, intentó cortarle el cuello con el objetivo de acabar con su vida. Sin embargo, el agresor no logró consumar su propósito mortal debido a que el agredido llevaba puesta una capucha que amortiguó el ataque.

A pesar de que esta prenda de vestir evitó un desenlace fatal para el joven, el afectado, que tenía 24 años de edad en el momento de sufrir la agresión, padeció varias lesiones de consideración. Según detalla con precisión el escrito de acusación de la Fiscalía, al que ha tenido acceso directo OKBALEARES, la víctima sufrió concretamente una profunda herida de 15 centímetros de longitud en la zona afectada, por la que requirió de forma urgente la aplicación de un total de 13 puntos de sutura.

Por la gravedad de todo lo sucedido en plena calle, la Fiscalía califica los hechos como un delito de tentativa de homicidio. Además de los 14 años de prisión, el Ministerio Público solicita que se imponga al acusado una orden de alejamiento de 500 metros respecto a la víctima y el pago de una indemnización que asciende a los 22.000 euros.