Adif ha confirmado este lunes que el AVE a Málaga no se restablecerá hasta después de Semana Santa. Su presidente, Pedro Marco de la Peña ha asegurado que se baraja «como mínimo» para el restablecimiento del tráfico ferroviario directo por alta velocidad desde Málaga «no antes de la última semana de abril».

Aún así, desde la compañía ferroviaria no se comprometen a dar una fecha definitiva y advierten de que es «una situación absolutamente provisional», que será actualizada cada 15 días.

Además, ha indicado que «prácticamente todo el año vamos a estar con una vía única», ya que se seguirá «demoliendo muro hasta prácticamente el mes de junio», mientras que «el aparato de vía que está afectado, se ha encargado ya a una de las empresas que lo fabrican para que lo tengamos entre cinco a seis meses y lo tengamos instalado a final de año».

Así lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en su visita a los trabajos de recuperación de la línea de AVE afectada desde el día 4 de febrero a raíz del tren de borrascas, que provocó el colapso de un muro de casi 300 metros en Álora (Málaga), tras hacer un análisis general de la situación de los muros y los elementos de vía, y verse que no se puede cumplir la fecha para recuperar la conexión ferroviaria el próximo 23 de marzo.

«Tenemos que cambiar el plan de acción, no podemos reabrir el 23, nos vamos a ir a una operación de mucho más calado, por el cual lo que vamos a hacer es una eliminación completa de los muros, tumbar el talud y por lo tanto eso nos lleva bastante más fechas, pero entendemos que es la única solución posible para garantizar la seguridad y es la mejor solución posible porque así quitamos el problema de raíz».

Así, Marco de la Peña ha indicado que se trabaja «con los máximos medios posibles, 24 horas de trabajo de lunes a domingo» y ha apuntado que alta velocidad a Málaga «hay, es cierto que con una incidencia y con una dificultad añadida, que es un transbordo en autobús desde Antequera, pero servicio existe», por lo que ha incidido en que es «la decisión mejor para futuro».