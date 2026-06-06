Baloncesto
Real Madrid de baloncesto – Tenerife en directo: resultado y cómo va el partido de playoffs de la Liga Endesa en vivo hoy
Sigue en directo el partido del Real Madrid de baloncesto ante La Laguna Tenerife
El Real Madrid necesita ganar en el Movistar Arena y pasar a semifinales
Riquelme presenta su proyecto para el Real Madrid de baloncesto
Un Real Madrid de récord
El Real Madrid viene de pulverizar un récord este jueves ante el Tenerife. El conjunto de Scariolo firmó su mejor anotación histórica en un playoff de la Liga Endesa al rubricar 118 puntos. Cuatro décadas más tarde, el Madrid supera los 116 puntos que le hizo al Joventut Massana en 1984 y al Estudiantes Caja Postal en 1985. Además, también logró la máxima anotación de un equipo en un playoff de la ACB sin prórroga desde 1990.
Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – Tenerife
El Movistar Arena, situado en el barrio de Goya y denominado previamente como el WiZink Center, será el escenario donde se celebrará el Real Madrid de baloncesto – Tenerife del tercer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa. Este pabellón fue inaugurado en 2005 y tiene capacidad para unos 13.000 espectadores, siendo un recinto de gran importancia en la ciudad, ya que alberga todo tipo de eventos, desde los deportivos hasta los espectáculos.
El Real Madrid ya calienta en el Palacio
Falta media hora para que empiece el Real Madrid-Tenerife.
🔥 ¡A por todas! pic.twitter.com/tDDShOxuqj
— Real Madrid Basket (@RMBaloncesto) June 6, 2026
Cómo ver en directo gratis y por TV el Real Madrid de baloncesto – Tenerife
El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los choques que se disputen en el campeonato liguero español fue DAZN El Real Madrid de baloncesto – Tenerife del tercer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa se puede ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Hay que recalcar que este canal es de pago, por lo que todo aquel que quiera disfrutar de lo que ocurra en el Movistar Arena debe estar suscrito, ya que no se podrá ver gratis por TV ni en abierto.
Txus Vidorreta no pierde la esperanza
El entrenador de La Laguna Tenerife también valoró las sensaciones de su equipo contra el Real Madrid después de haber ganado el primer partido en el Palacio: «Vamos a jugar un tercer partido por el que seguramente nadie daba un duro por nosotros cuando llegamos a Madrid. Está claro que hoy hemos notado un poquito, sobre todo al principio, hemos notado la presión de ver que si ganábamos nos metíamos en semifinales y hemos perdonado cosas que no perdonamos en el primer partido. Y eso ha sido decisivo unido al extraordinario equipo que tenemos en frente», reconoció el técnico vasco.
Scariolo, aliviado antes del tercer partido
Sergio Scariolo analizó así después de que el Real Madrid ganara el segundo partido al Tenerife: «El sábado nos lo jugaremos otra vez empezando 0-0, pero está claro que esta victoria nos venía muy bien porque el último mes lo hemos pasado muy nerviosos con la disputa de la Final Four y las lesiones tan graves que hemos tenido en algunos jugadores», dijo en rueda de prensa».
Tercer partido decisivo para el Real Madrid
Esta tarde se juega el tercer partido de play offs de cuartos con mucho en juego para el Real Madrid. Después de perder el primer partido en el Palacio, los de Scariolo. El Real Madrid impuso sus galones y tumbó este viernes con autoridad (83-118) al conjunto canario. En casa ganar hoy en el Palau, el Real Madrid jugará semis entre UCAM Murcia y Barcelona.
A qué hora juega el Real Madrid de baloncesto – Tenerife
El Real Madrid de baloncesto – Tenerife fue fijado en el horario de las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa para que arranque de manera puntual en el Movistar Arena.
¡Bienvenidos!
¡Bienvenidos!
Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo para el tercer partido de cuartos de final de los play offs de la Liga Endesa entre Real Madrid y La Laguna Tenerife. Los de Sergio Scariolo necesitan ganar esta tarde en el Movistar Arena para avanzar a semifinales. ¡Comenzamos!
El Real Madrid tiene una cita crucial. Y no es por las elecciones de quién será el presidente entre Florentino Pérez o Enrique Riquelme, sino por si los de Sergio Scariolo estarán en las semifinales de la Liga Endesa. Una tarde en la que el conjunto madridista jugará el tercer partido ante La Laguna Tenerife en busca de un billete para estar entre los cuatro mejores equipos del campeonato español.
Y la realidad es que los cuartos han sido muy parejos. Ninguno ha sido capaz de ganar en su casa. Primero surgió el campanazo en el Palacio y días más tarde en el Santiago Martín. Sin tiempo para más errores, el Real Madrid necesita ganar sí o sí en el Movistar Arena si quiere avanzar de ronda. El factor cancha beneficia a los de Scariolo, donde han demostrado ser un fortín a lo largo de toda la temporada.
En caso de conseguirlo, el Real Madrid se enfrentaría al vencedor de esta noche de UCAM Murcia o Barcelona. Será la sexta ocasión que se enfrenten ante La Laguna Tenerife con un balance positivo de tres victorias y dos derrotas. Tras vencer el jueves en territorio rival, el conjunto blanco buscará el último impulso para estar en semifinales.
Sissoko debutó con el Real Madrid
Mady Sissoko hizo su debut oficial con la camiseta del Real Madrid en el primer partido de los play offs. El pívot maliense salió al final del primer cuarto, en el que aportó 7 puntos, 6 rebotes, 2 tapones y 12 de valoración. Un fichaje que llegó para citas como estas por la plaga de lesiones en dicha posición.