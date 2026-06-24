Hartos de Ceballos

El Real Madrid está harto de Dani Ceballos. En Valdebebas sienten que viven atrapados en un bucle interminable cada vez que se abre un mercado de fichajes. «No es el Día de la Marmota. Es el Día de Ceballos», aseguran con más hastío que buen humor. Verano tras verano, invierno tras invierno, la situación se repite. El club quiere encontrarle una salida, los entrenadores dejan de contar con él y el centrocampista vuelve a quedarse. Este año no es diferente.

La llegada de José Mourinho no ha cambiado el escenario. Más bien al contrario. El técnico portugués no cuenta con el utrerano para su proyecto y así se lo ha trasladado el club. La dirección deportiva también considera que su etapa en el Santiago Bernabéu está agotada. El problema es que Ceballos tiene contrato hasta junio de 2027 y, una vez más, el futuro sigue completamente bloqueado.

Durante las últimas semanas han aparecido oportunidades muy interesantes para el jugador. La más importante llegó desde Holanda. El Ajax le presentó un proyecto deportivo muy atractivo y estaba dispuesto a convertirle en una de las referencias del equipo. Un papel protagonista, minutos garantizados y la posibilidad de liderar a uno de los clubes históricos de Europa. Sin embargo, la respuesta fue negativa. Ceballos no contempla salir al extranjero y su prioridad pasa por continuar jugando en España.

Una postura que en el Real Madrid ya conocen demasiado bien. El pasado verano ocurrió algo muy parecido con el Marsella. La operación estaba prácticamente cerrada y todas las partes daban por hecho el acuerdo. Sin embargo, cuando sólo faltaba la firma definitiva, el futbolista frenó la operación. Una decisión que provocó malestar tanto en el club blanco como entre sus propios representantes.

El eterno deseo del Betis

El deseo de Ceballos sigue siendo el mismo: jugar en el Betis. El problema es que para que esa operación pueda producirse tienen que alinearse varios factores. El primero, que el conjunto verdiblanco decida apostar de verdad por su regreso. El segundo, y quizás el más complicado, que el futbolista acepte una reducción salarial muy importante. Actualmente, percibe más de seis millones de euros netos por temporada en el Real Madrid, una cifra inasumible para el club sevillano.

Mientras tanto, en el Bernabéu siguen buscando una solución. La entidad estaría incluso dispuesta a facilitar su salida con la carta de libertad siempre que el jugador renuncie al último año de contrato. Una fórmula que permitiría cerrar definitivamente un culebrón que parece no tener fin. Pero con Dani Ceballos nada es sencillo. Y en el Real Madrid ya saben que cualquier escenario sigue siendo posible.