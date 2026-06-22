Ahora tocan las salidas en el Real Madrid

Tras los fichajes de Marc Cucurella, Bernardo Silva y Konaté, todos ellos ya oficiales, más el de Dumfries, que se anunciará en los próximos días, el Real Madrid sigue centrado en reforzar la plantilla de cara a la próxima temporada. En Valdebebas todavía trabajan en la llegada de un central, un centrocampista y, si el mercado ofrece una oportunidad, un delantero rematador que complete el ataque de Mourinho. Pero al mismo tiempo que se mira hacia las llegadas, la dirección deportiva tiene una misión igual de importante: cerrar salidas.

El Real Madrid necesita aligerar una plantilla que, cuando se confirme el fichaje de Dumfries, contará con 27 jugadores, aunque Mastantuono, por el momento, mantiene ficha del filial. Hay demasiados efectivos. Por ello, en las próximas semanas habrá movimientos importantes en el capítulo de salidas.

Además, no se trata únicamente de una cuestión deportiva. El club también necesita recuperar parte de la inversión realizada durante este mercado. Los blancos han pagado 20 millones de euros al Inter de Milán por Dumfries, 50 más otros 10 en objetivos por Cucurella y han asumido las primas de fichaje de Konaté y Bernardo Silva, que llegaron libres tras terminar contrato. A esto hay que sumar que el verano pasado tampoco hubo grandes ingresos por ventas, por lo que en el Santiago Bernabéu son conscientes de que es necesario equilibrar las cuentas.

Salidas en todas las líneas

Uno de los nombres que podría abandonar el Real Madrid es Lunin. El portero ucraniano tiene contrato hasta 2030, pero necesita jugar y sabe que con Courtois por delante volverá a tener muy complicado disfrutar de minutos importantes. Mercado no le falta y el club no descarta una salida si llega una propuesta interesante. Eso sí, si decide quedarse, tampoco habrá ningún problema.

Otro futbolista en una situación delicada es Asencio. El central canario está en el mercado, aunque su intención no pasa por abandonar el Real Madrid después de haber firmado la pasada temporada su contrato como jugador del primer equipo. En caso de continuar, sabe que partiría como el último central en los planes de Mourinho.

En los laterales también habrá movimientos. El deseo del entrenador portugués es que salga Álvaro Carreras tras la llegada de Cucurella, que aterriza para ser titular. El problema es que el Real Madrid necesita una oferta importante para dejar marchar al gallego. Si no llega, el club tendrá que buscar acomodo a Fran García, aunque el canterano, a diferencia de lo que sucedió el pasado invierno cuando no le dejaron salir, ahora no está por la labor de moverse. Por otro lado está Mendy. El francés continúa lesionado, ha pasado por el quirófano y es una incógnita absoluta, pero tiene contrato hasta 2028 y no saldrá salvo que sus problemas físicos le obliguen a tomar una decisión drástica.

En el centro del campo habrá una salida prácticamente segura: Dani Ceballos. El utrerano tiene cansado al Real Madrid y todas las partes entienden que lo mejor es separar sus caminos este verano. También habrá que estar atentos a Camavinga. El francés no quiere escuchar ofertas, pero en el club no cierran la puerta si llega una propuesta importante. Diferente es el caso de Valverde. Tras lo sucedido con Tchouaméni se debe analizar la situación, aunque Mourinho cuenta con el uruguayo y quiere que siga siendo una pieza importante del proyecto.

Arriba también puede haber cambios. Brahim no tiene intención de marcharse pese a saber que tendrá mucha competencia y que con Mourinho deberá ganarse los minutos desde cero. Quien sí busca una salida es Gonzalo. El delantero quiere jugar y el Como es ahora mismo el equipo mejor colocado para hacerse con sus servicios.

El Real Madrid ha reforzado la plantilla, pero ahora llega la segunda parte del mercado. La de tomar decisiones, ajustar el vestuario y encontrar destino a varios futbolistas que no tienen asegurado su sitio en el nuevo proyecto de Mourinho.