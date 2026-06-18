El Real Madrid hace oficial el fichaje de Konaté por las próximas cuatro temporadas

Ya es oficial. Ibrahima Konaté es nuevo jugador del Real Madrid. El club blanco ha anunciado este jueves la incorporación del central francés, que llega libre tras finalizar su etapa en el Liverpool y firma un contrato para las próximas cuatro temporadas. Una operación que la entidad madridista llevaba meses preparando y que considera estratégica para reforzar una de las posiciones más sensibles de la plantilla.

El Real Madrid estaba obligado a acudir al mercado en busca de un central. Más aún después de una temporada marcada por los problemas físicos en la zaga y por la necesidad de iniciar una renovación progresiva de la defensa. La dirección deportiva tenía claro que era imprescindible incorporar, como mínimo, un defensa de primer nivel y Konaté era uno de los nombres marcados en rojo desde hace tiempo.

La oportunidad de mercado era demasiado buena para dejarla escapar. El internacional francés quedaba libre y el club blanco se movió con rapidez para adelantarse a todos. El jugador también ha tenido siempre claro su deseo de jugar en el Real Madrid. Tras semanas de conversaciones, todas las partes alcanzaron un acuerdo y el fichaje ha quedado cerrado antes del inicio del Mundial, donde el galo defenderá la camiseta de Francia.

En el Real Madrid consideran que la incorporación de Konaté supone un movimiento de enorme valor deportivo. A sus 27 años, el francés se encuentra en plena madurez futbolística y reúne todas las condiciones que buscaba el club para liderar la defensa las próximas temporadas. Potente en el cuerpo a cuerpo, rápido al espacio, dominante en el juego aéreo y con experiencia al máximo nivel, el ex del Liverpool llega preparado para asumir galones desde el primer día.

Además, Mourinho había insistido en varias conversaciones internas en la necesidad de reforzar el eje de la zaga con un futbolista contrastado. El técnico portugués considera que la solidez defensiva será una de las claves de su nuevo proyecto y entendía que el equipo necesitaba incorporar un central capaz de marcar diferencias de inmediato. Konaté siempre estuvo entre sus grandes prioridades.

Una operación inteligente

Aunque la operación ha supuesto un importante esfuerzo económico, en el Real Madrid consideran que el balance es muy favorable. Konaté percibirá un salario cercano a los 12 millones de euros netos por temporada y también recibirá una importante prima de fichaje tras llegar con la carta de libertad. Unas cifras elevadas, pero perfectamente asumibles para una entidad que se ha ahorrado el pago de un traspaso multimillonario.

De hecho, dentro del club entienden que fichar a uno de los mejores centrales del fútbol europeo sin tener que negociar con su anterior equipo representa una de las mejores oportunidades de mercado de los últimos años. Por eso no dudaron cuando comprobaron que el jugador quería vestir de blanco.

Ahora, Konaté inicia una nueva etapa en su carrera. Llega al Santiago Bernabéu para reforzar una defensa que necesitaba caras nuevas y con el objetivo de convertirse en uno de los líderes del proyecto de Mourinho. El Real Madrid ya tiene al central que buscaba.